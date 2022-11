Mundial Qatar 2022: Cómo cuidar el corazón durante el partido de la Selección Argentina

Llega un nuevo partido definitorio para la Selección Argentina, este miércoles, e inmediatamente la tensión nos invade. Nos damos cuenta, además, de que el humor alrededor nuestro es distinto a las épocas premundialistas, es decir antes de llegar a este Mundial Qatar 2022. En ese contexto, es importante cuidarnos la salud y, sobre todo, escuchar nuestros corazones, que tanta carga llevan.

Por eso, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones médicas cardiológicas, que faciliten hacer de la experiencia deportiva un buen momento y no un tiempo de sufrimiento extremo.

La doctora Paola Courtade, médica cardióloga y parte de la Federación Argentina de Cardiología (FAC), dialogó con «En Eso Estamos» de RÍO NEGRO RADIO y dejó algunas propuestas para controlar el estrés y el corazón.

«La gente parece que minimiza mucho el tema del estrés y de la enfermedad cardiovascular. En estos días, hay menos adherencia al tratamiento en estas personas que ya conocen su enfermedad cardiovascular. Entonces parecería que ese día dicen ‘bueno hoy no tomo nada, no consumo la medicación y me dedico a ver fútbol’ y la verdad que esto aumenta el riesgo cardiovascular exponencialmente» expresó la profesional de la salud.

Las estadísticas señalan que, en estas épocas futbolísticas, las consultas médicas aumentan sobre estos temas. «Claramente, hay una asociación del estrés que genera un partido en ciertas personas, por supuesto con cierta predisposición a padecer un evento cardiovascular» explicó Courtade.

Consejos para prevenir eventos cardiovasculares durante el partido

A continuación, repasamos algunas recomendaciones que te pueden servir en materia de prevención de infartos o eventos cardiovasculares.

* Consumir agua antes y durante el partido, para ayudar al cuerpo. Además, es importante mantenerse hidratado.

* Evitar el exceso de bebidas alcohólicas antes y durante el partido. También disminuir el consumo de snacks salados, que aumentan la tensión arterial.

* Moverse. Evitar permanecer sentado durante los 90 minutos; en el entretiempo, se puede dar una vuelta y ejercitarse un poco.

* Si fumas, evitá hacerlo de manera descontrolada. La recomendación es ponerse un límite en su consumo.

* En caso de tener predisposición a patologías cardíacas, ver el partido acompañado para ayudar en caso de emergencia.

* Si consumís medicamentos recetados para enfermedades cardiovasculares, no te olvides de tomarlos. Es necesario sostener el tratamiento para prevenir episodios.

* Si se presentan síntomas de malestar cardiovascular, buscar de inmediato ayuda médica. No esperar la conclusión del partido.

