Messi-Lewandowski, duelo de goleadores en el Mundial Qatar 2022

Lionel Messi y Robert Lewandowski protagonizarán el primer gran choque de estrellas en el Mundial de Qatar 2022 cuando este miércoles Argentina y Polonia se crucen por un lugar en los octavos de final.

Será la primera vez que ambos artilleros se enfrenten a nivel selecciones en un duelo que viene precedido por la polémica que protagonizaron cuando Messi le arrebató el premio Balón de Oro en 2021 por la obtención de la Copa América, a pesar de que el polaco ese año había ganado la Liga de Campeones y la liga local con el Bayern Múnich.

En este sentido, Messi, de 35 años, suma 778 goles en 998 partidos, mientras que Lewandowski 604 gritos en 831. Pero al margen de las estadísticas personales, los delanteros buscarán liderar a sus selecciones hacia los octavos de final en Qatar.

Polonia encabeza el Grupo C con cuatro puntos, producto del empate 0-0 con México y de la victoria 2-0 ante Arabia Saudí. La Albiceleste le sigue con tres unidades fruto de la victoria 2-0 sobre el Tri tras el debut fallido ante los saudíes. Arabia Saudita tiene tres y México cierra con uno.

Argentina tiene que ganar en el estadio 974 para quedar entre los 16 mejores del certamen. Un empate la deja atada a lo que suceda a la misma hora en el otro cruce de la zona. Le conviene una igualdad o que México no gane por tres goles. La Albiceleste, campeón en 1978 y 1986, confía que la victoria ante los mexicanos ponga al equipo otra vez en la senda del juego que lo llevó a hilvanar un invicto de 36 partidos.

«La situación y la necesidad te hacen jugar acelerado en muchos momentos, ojalá el siguiente partido, con la tranquilidad de este resultado, podamos volver a plasmar lo que venimos haciendo hace mucho tiempo, que es jugar y tener posesiones largas», dijo el capitán Messi, que ante México anotó su octavo gol en mundiales e igualó a la leyenda Diego Maradona.

Al recibir el premio The Best de la FIFA en enero de este año, Lewandowski se lo tomó como una revancha del frustrado Balón de Oro que fue para Messi, el séptimo de su carrera. También trató de poco sincero al argentino, que lo había elogiado públicamente al recibir el galardón de la revista France Football el año anterior, pero luego no lo votó para el de FIFA.

«Que él lo tome como quiera», le respondió el astro del París Saint-Germain en su momento.

El delantero polaco del Barcelona celebró a sus 34 años el primer gol en un Mundial en el triunfo sobre Arabia Saudí. Polonia sólo accedió a la segunda ronda en los mundiales de Alemania 1974 y España 1982, alcanzando el tercer lugar en ambas ocasiones.