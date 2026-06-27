Murió a los 100 años Miguelina Guirao: dejó un legado científico que trascendió las fronteras argentinas

Miguelina Guirao fue una referente de la psicofísica en Argentina y dejó una huella en la investigación científica,

La científica argentina Miguelina Guirao murió a los 100 años. Investigadora Superior del Conicet, fue una de las principales impulsoras de la psicofísica en el país y su trabajo alcanzó reconocimiento internacional: su libro «Los Sentidos, bases de la percepción» continúa siendo material de consulta en universidades de Europa y Latinoamérica para formar profesionales.

Su trayectoria fue destacada tanto por sus aportes científicos como por la formación de investigadores. Desde el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales (LIS), que fundó en 1968, impulsó proyectos interdisciplinarios que reunieron a biólogos, ingenieros, psicólogos, lingüistas y bioquímicos.

La historia de Miguelina Guirao, pionera de la ciencia argentina

Nacida el 29 de septiembre de 1925 en la ciudad bonaerense de Rojas, Miguelina Guirao estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y obtuvo su doctorado en la Universidad Católica de Milán. Más tarde inició su carrera de investigación en la Universidad de Harvard bajo la dirección del científico Smith S. Stevens.

Uno de los episodios que recordaba con frecuencia era el desafío que recibió apenas llegó a Harvard. Su director le pidió construir una bobina para un atenuador de precisión, una tarea más cercana a la ingeniería que a la filosofía. Guirao estudió, completó el trabajo y ese episodio terminó dando origen a una amistad profesional que marcaría el resto de su carrera.

«Los sentidos, bases de la percepción» fue publicado en Madrid en 1980 y sigue utilizándose como texto de referencia en diversas cátedras de Europa y Latinoamérica.

Al regresar a Argentina creó el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales, una institución pionera en América Latina promovida por Bernardo Houssay. Allí impulsó investigaciones sobre percepción, lenguaje y neurobiología que derivaron en publicaciones científicas de alto impacto y en colaboraciones con especialistas de distintos países.

Durante su carrera trabajó junto a figuras de relevancia internacional, entre ellas el premio Nobel George Von Békesy y Joseph Stevens. También realizó investigaciones sobre la acústica de las vocales del español rioplatense y desarrolló estudios estadísticos sobre sílabas y palabras del español argentino que se transformaron en referencias para posteriores investigaciones.

Miguelina Guirao y su compromiso con la ciencia, una marca inolvidable

Uno de los aspectos más valorados por quienes trabajaron con ella fue su compromiso con la formación de nuevos investigadores. La investigadora Amalia Calviño expresó que: «Tenía un maravilloso don para ocuparse del otro con mucha empatía y compromiso, siempre instaba a no bajar los brazos». También destacó que promovía la divulgación científica y la transferencia del conocimiento a la sociedad.

En tanto la investigadora principal del Conicet María Clara Zamora remarcó que Guirao fue «una mente brillante y un espíritu incansable» que introdujo en el país la investigación de la percepción sensorial. Además, recordó los seminarios que compartían en el LIS valorando el acompañamiento permanente que recibió durante su carrera como investigadora y madre.

También el actual director del LIS, Jorge Gurlekian, rememoró que conocer a Guirao fue un momento decisivo en su vida profesional. Contó que la científica lo desafió desde la primera conversación con preguntas sobre el funcionamiento del cerebro y que esa experiencia terminó orientando toda su trayectoria en la investigación.

Más allá de sus publicaciones y reconocimientos, colegas y discípulos coincidieron en señalar que su principal aporte fue construir una escuela científica basada en la excelencia, el trabajo interdisciplinario y la curiosidad permanente. Ese legado continúa vigente en las investigaciones que surgieron de sus enseñanzas.