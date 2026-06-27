Dolor en el Alto Valle por la muerte de la actriz Violeta Bosch: "Gracias por tu arte y tu entrega"

El mundo del arte regional está de luto. En las últimas horas se conoció la muerte de la reconocida actriz Violeta Alicia Amoroso también conocida como Victoria Bosch, una gran referente del teatro en Roca.

Su fallecimiento se reveló el viernes, pero tomó mayor repercusión este sábado cuando se replicó un mensaje de despedida en redes sociales. Tenía 92 años.

Violeta Bosch, la actriz que dejó su huella en Roca

Violeta Bosch fue considerada una figura fundamental y pionera del ámbito cultural en la región. La Casa de la Cultura le dedicó un posteo para despedir el talento de la «actriz y dramaturga» que en vida fue una de las protagonistas de sus primeros elencos.

«Con su talento, sensibilidad y compromiso ayudó a dar los primeros pasos de este escenario, dejando una huella imborrable en la historia del teatro de nuestra ciudad. Su vocación trascendió también en la dramaturgia, con obras como La mortaja no tiene bolsillos, parte del patrimonio cultural rionegrino», expresaron.

Luego aseguraron que «las tablas» de la Casa de la Cultura siempre la guardarán en su memoria: «En cada telón que se abra, en cada aplauso y en cada nueva generación de artistas, seguirá presente el legado de quienes hicieron del teatro una forma de vida».

Sobre el final del mensaje desde la casa cultural le expresaron su «cariño y respeto» respeto tanto a la familia como a sus amistades y seres queridos.



«Gracias, Violeta, por tu arte, tu entrega y por ser parte fundamental de nuestra historia. Tu luz permanecerá encendida para siempre en esta Casa y en el corazón del teatro regional», concluyeron.

El posteo fue replicado de forma inmediata y miles de usuarios se sumaron al pesar reconociendo que dejó una marca en el corazón de todas las personas que la pudieron conocer.