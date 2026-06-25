Murió Luis Jalil, histórico intendente de Neuquén: «Dejó una huella en la política neuquina», las despedidas de Figueroa y Gaido

El exintendente de Neuquén capital, Luis «Chito» Jalil, falleció y la noticia generó gran conmoción en la región. La muerte fue confirmada por el gobernador provincial, Rolando Figueroa, quien dejó un sentido mensaje en su cuenta oficial de X. Tenía 87 años.

Los mensajes de Rolando Figueroa y Mariano Gaido por la muerte de Jalil

«Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Chito” Jalil, un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina», manifestó en su posteo el gobernador de Neuquén.

Figueroa continuó su mensaje recordando la calidez de Jalil, «su cercanía con la gente y su manera de estar siempre presente para quienes lo necesitaban», y reconoció que fue «de esas personas que supieron ganarse el respeto y el cariño de todos».

Hacia el final, expresó su pesar y envió un afectuoso saludo a su entorno: «Mis más sinceras condolencias y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos».

Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Chito” Jalil, un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina.



Siempre lo recordaremos por su calidez, su cercanía con la gente y su manera de estar siempre presente para… — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 25, 2026

Por su parte, el intendente Mariano Gaido expresó en sus redes sociales: «Expreso mi más sincero respeto y acompañamiento a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino».

Con profundo dolor despedimos a Luis “Chito” Jalil. Expreso mi más sincero respeto y acompañamiento a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino. Despedimos a un compañero que dejo su huella en la historia de la ciudad . QEPD. — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) June 25, 2026

Quién era Luis «Chito» Jalil

Luis, también conocido como «Chito» Jalil, fue un conocido referente político y exfuncionario del Alto Valle con una extensa trayectoria en la provincia de Neuquén.

Estuvo históricamente vinculado al Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido en el cual ha participado en diversas internas a lo largo de décadas.

Entre sus roles más destacados de su carrea pública y política se encuentran: