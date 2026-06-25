Murió Luis Jalil, histórico intendente de Neuquén: «Dejó una huella en la política neuquina», las despedidas de Figueroa y Gaido
Luis "Chito" Jalil, reconocida figura política de la ciudad capital y referente histórico del MPN, falleció en las últimas horas. El gobernador Rolando Figueroa confirmó la noticia y expresó su pesar a través de un sentido mensaje en las redes sociales.
El exintendente de Neuquén capital, Luis «Chito» Jalil, falleció y la noticia generó gran conmoción en la región. La muerte fue confirmada por el gobernador provincial, Rolando Figueroa, quien dejó un sentido mensaje en su cuenta oficial de X. Tenía 87 años.
Los mensajes de Rolando Figueroa y Mariano Gaido por la muerte de Jalil
«Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Chito” Jalil, un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina», manifestó en su posteo el gobernador de Neuquén.
Figueroa continuó su mensaje recordando la calidez de Jalil, «su cercanía con la gente y su manera de estar siempre presente para quienes lo necesitaban», y reconoció que fue «de esas personas que supieron ganarse el respeto y el cariño de todos».
Hacia el final, expresó su pesar y envió un afectuoso saludo a su entorno: «Mis más sinceras condolencias y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos».
Lamento profundamente el fallecimiento de Luis “Chito” Jalil, un hombre que dedicó gran parte de su vida al servicio público y dejó una huella en la política neuquina.— Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) June 25, 2026
Siempre lo recordaremos por su calidez, su cercanía con la gente y su manera de estar siempre presente para…
Por su parte, el intendente Mariano Gaido expresó en sus redes sociales: «Expreso mi más sincero respeto y acompañamiento a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino».
Con profundo dolor despedimos a Luis “Chito” Jalil. Expreso mi más sincero respeto y acompañamiento a su familia, amigos y a todos quienes compartieron su camino. Despedimos a un compañero que dejo su huella en la historia de la ciudad . QEPD.— Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) June 25, 2026
Quién era Luis «Chito» Jalil
Luis, también conocido como «Chito» Jalil, fue un conocido referente político y exfuncionario del Alto Valle con una extensa trayectoria en la provincia de Neuquén.
Estuvo históricamente vinculado al Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido en el cual ha participado en diversas internas a lo largo de décadas.
Entre sus roles más destacados de su carrea pública y política se encuentran:
- Intendente de Neuquén capital: Jalil ejerció como jefe comunal durante un periodo de cuatro años, desde el 11 de diciembre de 1995 hasta el 11 de diciembre de 1999. Según la información brindada por la Subsecretaría de Cultura de Neuquén «durante su gestión se otorgó especial importancia al saneamiento de líquidos (cloacas), se entregaron más de 1200 títulos de tenencias de tierra y se logró que el municipio neuquino consiguiera una mayor autonomía con respecto al Poder Ejecutivo Provincial debido a la implementación de la Carta Orgánica Municipal. Además, en este período empezaron a establecerse en la ciudad los primeros hipermercados, lo cual según el Organismo de Defensa al Consumidor, obligaría a mejorar la propuesta para la canasta familiar, bajar los precios y mejorar los servicios al cliente por parte del resto de negocios locales».
- Concejal deliberante: ocupó una banca en el Concejo Deliberante de la capital neuquina, llegando a encabezar listas de candidatos impulsadas por distintas gobernaciones del partido provincial.
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