Miércoles clave en la Legislatura: se trata el proyecto de GNL y dos nuevos préstamos para Neuquén

La Legislatura le dará tratamiento este miércoles al proyecto que busca refrendar por ley el acta acuerdo que firmaron Neuquén e YPF para establecer las condiciones normativas destinadas al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL)

El texto obtuvo despacho la semana pasada en un plenario de comisiones donde recibió el apoyo del oficialismo y los bloques aliados.

Se tratará en conjunto con otros proyectos de relevancia para el Ejecutivo, como los dos nuevos pedidos de financiamiento que envió la gestión de Rolando Figueroa para realizar obras de conectividad vial y eléctrica.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO de fuentes legislativas, la sesión iniciará por la tarde, probablemente a las 18.

Esto es una práctica habitual de los diputados cuando se deben analizar iniciativas de cierta relevancia. Mañana también se espera que se pongan a consideración los dos candidatos para las vacantes del Tribunal de Cuentas y de un postulante a juez procesal administrativo.

Desde el oficialismo adelantaron que el objetivo es avanzar con la aprobación en general de las leyes en el transcurso de la tarde para, a la medianoche, hacer lo propio con la votación en particular.

El GNL se vota en la Legislatura: el convenio entre Neuquén e YPF

El tratamiento del GNL sumó apoyos en los últimos días de organizaciones sindicales, entidades empresarias, intendentes y diputados provinciales, que destacaron en casi todos los casos las oportunidades de crecimiento económico y la generación de empleos.

El proyecto contempla el desarrollo de cinco áreas no convencionales ubicadas cerca de la Comarca Petrolera. Desde estos bloques se extraerá el gas que, luego de un proceso de licuefacción en la costa atlántica de Río Negro, quedará en condiciones de exportarse al mundo como GNL.

El plan se pondría en marcha en al menos tres años y demandará una inversión superior a los 20.000 millones de dólares.

Para garantizar su avance el convenio firmado por Neuquén y la petrolera nacionalizada otorga al emprendimiento una estabilidad fiscal de 30 años y fija una regalía diferencial para el gas metano.

El sistema funcionará con una alícuota que podrá variar entre el 7,5% y el 12%, de acuerdo a lo que indique un precio internacional del GNL (JKM) que se utilizará como referencia.

Paro estatal en Neuquén: las críticas el proyecto de GNL

Durante los últimos días, no obstante, el acuerdo también cosechó críticas en algunos sectores de la oposición y en los gremios estatales que, de hecho, anunciaron un paro provincial este miércoles contra el avance de la ley.

Entre los sindicatos que comunicaron la medida de fuerza, que también incluirá una movilización a la Legislatura en horas de la mañana, se encuentran ATE y ATEN, los de mayor poder de convocatoria a nivel local. También se sumaron otras organizaciones como Sejun y Adunc, en representación de los trabajadores judiciales y los universitarios.

Los cuestionamientos se centraron en las regalías que cobrará Neuquén y lo que entendieron como una «resignación» de recursos por parte de la provincia en favor de las empresas que participarán de la inversión junto a YPF.

Los nuevos créditos que solicitó Rolando Figueroa

En la sesión de mañana también está previsto que se voten las nuevas solicitudes de crédito público que presentó el Ejecutivo. Se trata de dos préstamos de la CAF que, sumados, superan los 387 millones de dólares.

Según informaron desde el oficialismo una de las líneas de financiamiento se utilizará para asfaltar rutas en el norte provincial, como las que conducen al paso internacional Pichachén. El otro, en tanto, se destinará para realizar obras de infraestructura eléctrica, entre ellas el proyecto de Alivilla y el cierre del Anillo Norte.