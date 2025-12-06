Conmoción en el parque Nahuel Huapi: murió un hombre de 45 años mientras subía hacia Laguna Negra

Un trágico suceso ocurrió este sábado en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Un hombre de 45 años murió mientras subía hacia un refugio en Laguna Negra.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de autoridades locales, el hecho ocurrió en horas de la tarde cuando el sujeto estaba haciendo trekking junto a un amigo. En principio, se habría descompensado en una zona alta del bosque.

Personal médico acudió al lugar y certificó su deceso. Las autoridades del parque nacional dispusieron ir a retirar su cuerpo a través de un helicóptero y lo trasladaron en ambulancia al hospital zonal de San Carlos de Bariloche.

Por el momento, se desconocen los motivos de su muerte. En el caso interviene la fiscal Silvia Paulini, quien de acuerdo a las pericias médicas fijará si se realiza una autopsia o no.

Urgente operativo de rescate en El Bolsón por la caída de un parapentista en un cerro

Un urgente operativo de rescate se lleva a cabo este sábado en El Bolsón. Un hombre que hacía parapente tuvo un accidente y se cayó en el cerro Piltriquitrón.

El operativo de rescate es llevado a cabo por parte de bomberos voluntarios de El Bolsón junto a la Patrulla de Montaña y Protección Civil.

Desde las autoridades intervinientes indicaron a Info Chucao que el procedimiento se realiza en la ladera norte del cerro en horas de la tarde.

El protocolo de emergencia involucra la coordinación de las rutas de ascenso y la evaluación de las condiciones del terreno, como así también los recursos necesarios para subir a la montaña.

Por el momento, se desconocen detalles de cómo fue el incidente, como así tampoco se sabe el estado de salud de la persona accidentada.