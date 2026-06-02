Murió un hombre de 58 años en una fiesta electrónica en Cipolletti: quién era y qué reveló la autopsia

Un trágico hecho ocurrió durante una fiesta electrónica en Cipolletti este domingo 31 de mayo. Un hombre murió mientras se llevaba a cabo el evento. Qué se sabe del incidente.

Según informó el Ministerio Público fiscal de Río Negro, el deceso se produjo en horas de la madrugada, en el complejo Finca La Nonina, durante el festival «Vision».

Las autoridades indicaron que el hombre se habría desmayado y luego golpeado en la cabeza. Si bien fue trasladado de urgencia al Hospital Pedro Moguillansky, murió antes de llegar al nosocomio.

La víctima fatal fue identificada como Guillermo Monti, un hombre de 58 años oriundo de Neuquén.

Foto: Facebook.

Desde la organización de la fiesta emitieron un comunicado luego del triste desenlace: “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de Guillermo Monti. Un gran amigo de nuestra comunidad. Acompañamos a su familia, seres queridos y amistades en este doloroso momento. Haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias. Asimismo acompañamos y respetamos el dolor de su familia y seres queridos. Pidiendo consideración y respeto mientras atraviesan esta difícil situación. Lo recordaremos con cariño y afecto”.

Qué marcó la autopsia

El informe preliminar determinó que la causa de muerte del hombre fue un edema pulmonar, por lo que descartaron que haya habido intervención de terceros ó que haya rastros de criminalidad.