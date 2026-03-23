Murió un médico radicado en Bariloche, en un siniestro vial en la Ruta 5

Adriano Fabricotti era médico del sanatorio San carlos, en Bariloche. Murió en un siniestro vial en provincia de Buenos Aires. Foto: Gentileza

El médico Adriano Fabricotti, radicado en Bariloche desde 2021 y profesional de una institución privada de la ciudad, perdió la vida este fin de semana en un trágico siniestro vial en la Ruta 5 en la provincia de Buenos Aires.

El sanatorio San Carlos despidió al joven profesional de 36 años que era parte de su institución y había decidido radicarse en la ciudad durante la pandemia.

Choque lateral con un camión en la madrugada del domingo

Fabricotti conducía un vehículo Honda Fit gris que circulaba en sentido Suipacha–Chivilcoy e impactó de manera lateral a la altura del kilómetro 157 de la Ruta 5 contra un camión Mercedes Benz Axor que se desplazaba en dirección contraria.

El siniestro ocurrió la madrugada del domingo y el vehículo producto del fuerte impacto quedó desplazado de la calzada. El conductor del camión de cargas tuvo lesiones leves y se le inició una causa judicial por el presunto delito de homicidio culposo que se tramita en los tribunales de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Imagen del vehículo en el que viajaba el joven médico. Gentileza: Bragado Informa.

Despedida a un médico con «una enorme vocación»

El sanatorio san Carlos de Bariloche recordó a Fabricotti como un médico con «una enorme vocación: amaba la docencia, la fotografía y el animé. Fue un médico profundamente comprometido con sus pacientes, con sus alumnos y con cada uno de sus afectos», señaló la institución en sus redes sociales.

El profesional se había formado en la Universidad de Buenos Aires y recientemente había finalizado su residencia de Medicina Interna en el sanatorio.

«Quienes compartieron con él destacan su calidez, su generosidad y su forma apasionada de ejercer la medicina y de vivir la vida», precisaron y señalaron que en vida cumplió el sueño de viajar a Japón.

«Su partida deja un vacío inmenso. La residencia no será la misma sin él», valoró el sanatorio que días atrás también despidió a otra profesional de su institución, la obstetra Adriana Casas.