Dolor en Bariloche por la muerte de una reconocida obstetra que acompañó miles de nacimientos

Adriana Casas fue una obstetra muy querida en Bariloche y acompañó el nacimiento de cientos de niños y niñas a lo largo de su trayectoria profesional. Foto: Archivo/Chino Leiva

La noticia del fallecimiento de Adriana Casas provocó un profundo impacto en la comunidad de Bariloche. Durante años, la obstetra acompañó a miles de familias en uno de los momentos más significativos de sus vidas: el nacimiento de sus hijos. Su nombre quedó ligado para siempre a esas historias que comienzan en una sala de parto y que muchas madres recuerdan con gratitud.

Casas se radicó en Bariloche en los años ’90, luego de recibirse de obstetra en 1991 y trabajar dos años en hospital Gutiérrez de La Plata. Con más de 30 años de trayectoria, su partida enluta a la ciudad andina.

“Debe haber quedado en mi impronta celular que como nací sola, debía ayudar a otros a nacer. Nunca creí que iba a estudiar esto, pero soy una apasionada de mi trabajo y agradezco haber elegido este camino”, confesó años atrás en una entrevista con RÍO NEGRO.

Adriana Casas ayudó a más de 11.000 nacimientos en Bariloche. Murió este 13 de marzo de 2026. Foto: Archivo/Chino Leiva

En los últimos meses había atravesado una dura enfermedad, contra la que luchó con fortaleza. Su partida generó un fuerte pesar entre colegas, pacientes y personas que la conocieron tanto en el ámbito profesional como en el personal.

Casas fue una figura muy querida dentro del sistema de salud local. Quienes compartieron trabajo con ella destacan su compromiso con la profesión y, sobre todo, su cercanía con las familias. Su trato amable, la paciencia para acompañar cada proceso y la sensibilidad para contener a las madres fueron rasgos que marcaron su trayectoria.

Desde el Sanatorio San Carlos, donde desarrolló parte de su actividad profesional, difundieron un mensaje de despedida para expresar el dolor de la institución. “Fue una profesional muy comprometida con su vocación, profundamente querida y respetada por sus colegas y por tantas familias de Bariloche a las que acompañó en uno de los momentos más importantes de sus vidas”, señalaron.

En el mismo comunicado, el centro médico remarcó que “su calidez humana, su dedicación y su amor por la profesión dejarán una huella imborrable en nuestra institución y en toda la comunidad”.

Además, desde el sanatorio acompañaron a sus seres queridos en este momento de duelo. “Acompañamos con mucho cariño a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor”, expresaron.

La despedida de Adriana Casas deja un vacío difícil de llenar para quienes compartieron con ella el trabajo cotidiano y para muchas familias de Bariloche que la recuerdan como la profesional que estuvo presente en el inicio de una nueva vida.