Susto en Bariloche: una lancha se prendió fuego en medio del lago Nahuel Huapi este domingo

La tarde tranquila en Bariloche se vio interrumpida cuando surgió la alerta por un incendio en medio del lago Nahuel Huapi. Una lancha se vio afectada por el fuego y obligó un rápido despliegue de Prefectura Naval. Qué se sabe.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes muncipales, el hecho se registró cerca de las 16:40, cuando una persona alertó en la línea 110 sobre una embarcación incinerada en el agua. Inmediatamente, se reportaron otras siete llamadas sobre el mismo incidente.

A bordo de la lancha viajaba una persona, que afortunadamente logró escapar del siniestro gracias a otra lancha particular que se había arrimado al lugar.

Personal municipal convocó a Prefectura Naval, que intervino en el incendio. Asimismo, por cuestiones de prevención también se alistó en el lugar bomberos de Ruca Cura.

Por el incendio no se informaron personas heridas. Asimismo, aún se desconocen los motivos del origen del foco ígneo.

Rescate en el río Limay: el viento los complicó y terminaron colgados de una rama

Dos vecinos que remaban sobre tablas de Stand Up Paddle tuvieron complicaciones por el viento y la correntada y terminaron colgadas de una rama. En el cierre de la temporada de verano, los guardavidas tuvieron una rápida actuación en el balneario Falher.

Según informaron las autoridades del municipio de Neuquén, el hecho ocurrió este sábado 21 de marzo, en una jornada que no era recomendable salir a remar por las condiciones meteorológicas.

Allí, bañistas advirtieron a dos personas a bordo de una tabla con dificultades para remar sobre el río Limay.

En un determinado momento, por la combinación de la correntada y las ráfagas de viento, se dieron vuelta y quedaron enganchados de unas ramas, bajo unos árboles de muy difícil acceso.

Inmediatamente, acudieron al rescate guardavidas del equipo Náutico, con asistencia del puesto canoa del Balneario Albino Cotro, quienes pusieron a salvo a los dos hombres.