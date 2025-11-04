Murió un mujer tras sufrir un accidente en moto en Cervantes: la habían derivado de urgencia a Roca

Una mujer, de aproximadamente 50 años, murió tras sufrir un grave accidente en Cervantes. La víctima había sufrido una fuerte lesión por la cual la derivaron de urgencia a Roca, pero lamentablemente minutos después de que fue ingresada al hospital, confirmaron que había muerto.

Trágico choque en Cervantes: que pasó

El trágico episodio ocurrió el lunes por la tarde en un camino que va al barrio La Defensa. El comisario de la Unidad Regional II, José González, confirmó el hecho a Diario RÍO NEGRO pero aclaró que no fue una intervención directa de la Policía ya que tomaron conocimiento del accidente muchas horas después.

González señaló que por el momento se desconoce cómo ocurrió el siniestro. Solo se pudo confirmar que se trasladaba en moto y tras perder el control, cayó. Como resultado de esto, la mujer golpeó su cabeza contra la cinta asfáltica y sufrió una fuerte lesión.

En primera instancia la motociclista fue ingresada al hospital de Cervantes y después la derivaron de urgencia a Roca donde, lamentablemente, a las pocas horas confirmaron que había muerto.

Desde la Policía están realizando las intervenciones necesarias para esclarecer qué pasó y descartar si en el caso hubo terceros involucrados.