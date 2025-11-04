Tres heridos tras un violento choque en la Ruta 151: intentó sobrepasar, perdió el control e impactó contra otro auto

Este martes se registró un grave choque sobre la Ruta Nacional 151. La jefa de tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, confirmó a Diario RÍO NEGRO que el impacto fue entre dos vehículos y adelantó que tres personas fueron trasladadas a Catriel.

Grave choque en la Ruta 151: lo que se sabe del hecho

El siniestro se registró cerca de las 7 en el kilómetro 110 de la Ruta 151. La jefa de tránsito indicó que el impacto fue «frontolateral» y todo se produjo por una mala maniobra de sobrepaso.

En cuanto a la maniobra del incidente detalló que el impacto se produjo cuando una Citroen que circulaba desde Plottier a Buenos Aires con dos personas a bordo, intentó sobrepasar un vehículo. En esta maniobra, la conductora despistó al perder el control y cuando intentó retomar el carril, chocó de frente con un Toyota Etios que circulaba desde Catriel a Cipolletti.

Producto del fuerte choque, tres personas resultaron con golpes y heridas -dos del Citroen y la conductora del Toyota- por las cuales fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Catriel. Por el momento se desconoce si sus lesiones son graves.

Ríos resaltó que los vehículos quedaron en la zona de banquina y por este motivo no se registraron restricciones en el tránsito.