Encontraron a un hombre muerto en la Isla 132 de Neuquén: investigan las causas y su identidad

En Neuquén se montó un gran operativo debido al hallazgo de un hombre muerto en la Isla 132. Su cuerpo fue hallado en el río Limay por personal de Prefectura. Desde la Fiscalía informaron a Diario RÍO NEGRO que están trabajando para esclarecer causas de muerte y su identidad.

Persona muerta en la Isla 132: lo que se sabe del hallazgo

El hallazgo se produjo este martes, cerca de las 7, en la zona de Isla 132 que se encuentra enfrente del club Santafesino de Neuquén.

Foto: Ceci Maletti

El comisario Freddy Rivera detalló a este medio que tomaron conocimiento del hecho tras recibir un llamado de Prefectura Naval. En la declaración señalaron que fue un efectivo de Prefectura quien divisó el cuerpo cuando estaba cruzando uno de los puentes que da acceso a la Isla 132.

Rivera señaló que el cuerpo pertenece a un hombre «adulto», pero aún no lograron confirmar edad ni identidad. Como parte de la investigación, están realizando un relevamiento para ver si existe alguna denuncia por desaparición que coincida con los datos de la persona que se halló.

«Se está chequeando si hay alguna denuncia que pueda llegar a orientar en la identidad», señaló. En este sentido también indicó que se desconoce el tiempo que llevaba en el agua, pero para ello está trabajando personal de Criminalística.

Foto: Ceci Maletti

En el sitio trabaja personal de la Policía de Neuquén, Fiscalía y Criminalística, además de Prefectura como primera fuerza que encontró el cuerpo.