Murió Julio La Sala, referente de la UNCo y defensor de la universidad pública en la Patagonia

El sociólogo y profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue, Julio La Sala, falleció a los 82 años, dejando un hondo pesar en toda la comunidad educativa de la Patagonia, donde tuvo una destacada actuación en varios ámbitos.

Dolor en la comunidad educativa por la muerte de Julio La Sala

La Sala, nacido el 5 de septiembre de 1943, fue una figura clave en el ámbito académico y de gestión de la UNCo: fue profesor titular de Sociología, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) en Roca y también se desempeñó como vicerrector de la universidad entre 1998 y 2002 durante la gestión de Jorge Rabassa.

En otro ámbito académico, fue uno de los promotores de la sede regional de la Universidad de Belgrano.

La Sala estudió Sociología en la UBA en la década de los 70. Por aquellos años, estudiar Sociología era excéntrico. De las ciencias sociales, el trabajo social era lo más conocido y se lo denominaba: Asistencia Social.

En cuanto se recibió, La Sala se instaló en Roca y fue un comprometido partícipe en las luchas locales, que le permitieron a Roca que se instalara en 1973 una sede de la Universidad del Comahue y la implementación del Ciclo Básico, donde Julio fue profesor de Introducción a las Ciencias Sociales y de Teoría e Interpretación de la Historia.

Entre sus actuaciones más destacadas figuran el impulso para la creación de la carrera de sociología en la Fadecs, la culminación de la obra del nuevo edificio de su biblioteca Ernesto Sábato durante su decanato y el armado del “Bosque de la Memoria” en el predio de la facultad, donde varios árboles recuerdan a desaparecidos de la región durante la última dictadura militar, reflejo de su activo compromiso con los derechos humanos en la región.

La imagen que más recuerdan quienes conocieron a Julio La Sala es con un libro (o varios) en sus manos. Siempre estaba leyendo; le gustaba hacerlo en algún bar. De hecho, fue dueño por un tiempo del Viejo Molino cuando volvió de España. Combinaba su pasión por los libros con el fanatismo por el fútbol, en especial por su querido Deportivo Roca.

Muy querido en el Alto Valle rionegrino, fue un referente en la metodología de las ciencias sociales, donde destacaron sus cátedras sobre la Escuela de Frankfurt y, en especial, el filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, referente mundial en teoría crítica, democracia deliberativa y espacio público, fallecido recientemente.

Profesor carismático, nunca le escapó al debate y la polémica, lo que generó pasiones encontradas, nunca indiferencia. También fue un activo defensor de la universidad pública y gratuita. Ofició como padrino de la radio universitaria Antena Libre.