El hombre que murió arrollado por el tren en Regina era una persona en situación de calle: qué se sabe de la investigación

En Regina se puso en marcha una investigación ante la muerte trágica de un hombre que, el viernes al atardecer, fue arrollado por un tren de cargas que viajaba con destino a Neuquén.

Este sábado, fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se pudo determinar que la víctima fatal era una persona que vivía en situación de calle en la ciudad.

Cómo avanza la investigación por el hombre que murió arrollado por un tren en Regina

Si bien se logró confirmar que se trataba de una persona que vivía en situación de calle, aún no se confirmó su identidad aunque, extraoficialmente, se difundió que sería de apellido Gauna. En tanto, vecinos de Regina aportaron que el hombre era conocido porque solía trabajar como limpiavidrios en la zona de los semáforos de la Ruta Nacional 22.

Respecto a la investigación, el Ministerio Público Fiscal detalló que, a partir de lo sucedido, se tomaron entrevistas a los maquinistas del tren.

Los trabajadores manifestaron que llegaron a verlo sentado en las vías y pese a que le tocaron varias veces la bocina, el hombre no se movió. Dada la corta distancia que les quedaba, les resultó imposible frenar a tiempo y evitar el impacto.

Tras realizarse las pericias y los test toxicológicos en el lugar, se ordenó la realización de una autopsia sobre el cuerpo de la víctima para determinar si había algún indicio de criminalidad anterior. En paralelo, la Fiscalía informó que el tren cuenta con cámaras y por ello solicitaron las imágenes a la empresa, con sede en Olavarría, con el fin de analizarlas.