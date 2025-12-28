Murió una mujer por botulismo en La Pampa: investigan otro fallecimiento como caso sospechoso

Este domingo se confirmó que la muerte de una mujer en La Pampa fue por botulismo. Asimismo, el Ministerio de Salud provincial informó que investigan el fallecimiento de una segunda persona. Qué es y cómo se previene.

El motivo del deceso fue anoticiado a través de un análisis realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán a muestras de alimentos consumidos.

Según precisó Infohuella, la Dirección de Epidemiología provincial anunció que una mujer perdió la vida por botulismo en la ciudad de Toay, mientras que a la vez investigan otro caso ya que el material recolectado para su análisis no alcanzó para sentenciar un diagnóstico.

Hasta este domingo no se reportaron otros casos vinculados a botulismo, sin embargo los sistemas de vigilancia se mantienen activos.

Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en las calles Moreno e Italia de Toay, en donde sospechan que se habrían elaborado conservas caseras implicadas en la muerte de la mujer.

En la intervención incautaron materiales de interés para la investigación. El lugar además quedó clausurado y bajo custodia. El inmueble permanece clausurado y bajo custodia permanente.

Botulismo: qué es, cómo se previene y qué síntomas tiene

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el botulismo es una intoxicación grave y poco frecuente causada por las toxinas neuroparalizantes producidas por la bacteria Clostridium botulinum.

Por su parte, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) subraya que la misma está asociada con alimentos procesados de forma inadecuada: especialmente, conservas, enlatados y productos fermentados de origen doméstico y bajo oxígeno.

Estas toxinas se generan principalmente en condiciones con poco oxígeno, por lo que incrementa el peligro si se preparan alimentos en casa sin los controles y la esterilización adecuados.

La OMS advierte que el botulismo puede ser mortal si no se diagnostica y se trata rápidamente. Las vías de contagio suelen ser de transmisión alimentaria (la más habitual en personas mayores), del lactante, por heridas o inhalación. La SADI destaca además que la enfermedad no se transmite de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de consumir la toxina, pero pueden manifestarse desde las cuatro horas hasta los ocho días, según precisó Infobae a través de informes de la OMS y la SADI.

Entre los cuadros más habituales se encuentran:

Fatiga intensa y vértigo

Visión borrosa o doble

Dificultad para tragar o hablar

Boca seca

Debilidad facial bilateral

Caída de los párpados

Complicaciones respiratorias

Náuseas, vómitos y calambres abdominales

Parálisis progresiva descendente

Ausencia de fiebre o de pérdida de consciencia

Ante cualquier síntoma, la Sociedad Argentina de Infectología recomienda acudir lo más rápido posible a un centro de salud si se sospecha botulismo.

El tratamiento temprano y específico mejora considerablemente las chances de recuperación y reduce las complicaciones, como así también activa alertas para aislar alimentos potencialmente peligrosos y proteger a otros consumidores.

Entre las recomendaciones para evitar el botulismo se destacan: