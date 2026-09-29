Murió una persona tras un choque en la Bajada del Maida de Neuquén, cerca de la Autovía Norte

Un siniestro vial se cobró la vida de una persona este martes por la tarde en la Bajada del Maida de Neuquén. De acuerdo a las primeras informaciones, el choque involucró a un auto y a un camión. Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el conductor del auto falleció a causa del impacto. En el sector el tránsito está restringido y se están realizando desvíos en la Autovía Norte.

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