Nadia Márquez terció en el debate por Vaca Muerta: «No es un problema de derrame, sino de cómo utilizo los recursos»

Durante su entrevista en RN Radio, la legisladora libertaria defendió el impacto de Vaca Muerta y habló sobre el armado electoral de cara a 2027. (Foto: Cecilia Maletti)

En medio del debate público que encendió el economista Alfonso Prat-Gay sobre el impacto real de Vaca Muerta en la economía local, la senadora nacional por Neuquén de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, sentó postura y trasladó la responsabilidad a las administraciones locales de la provincia. «No es un problema de derrame, es un problema de cómo utilizo los recursos«, aseguró en una entrevista exclusiva en el estudio de RÍO NEGRO RADIO.

La legisladora aseguró que Vaca Muerta genera un crecimiento indudable en materia de regalías, ingresos brutos y empleo privado. Si bien fue categórica al dar su opinión sobre cómo se administraron los recursos, remarcó que tiene «muy buena relación» con el actual gobernador, Rolando Figueroa.

«Tendríamos que tener autopistas con todo lo que hemos recibido, y no lo hay. Y eso es cierto, pero no es un problema de derrame, es un problema de cómo utilizo los recursos que tiene la provincia en relación a Vaca Muerta«, aseguró.

Vaca Muerta viene explotándose en la provincia de Neuquén hace muchos años, y evidentemente los recursos que generó no se han volcado en una infraestructura que vos digas ‘se nota el fruto de todos estos años'». Nadia Márquez.

Márquez remarcó que existe una «discrepancia histórica» entre los fondos que ingresan y cómo se ejecutan. Recordó que la Constitución provincial establece que esos recursos deben destinarse a infraestructura y obras que perduren, como hospitales, escuelas y rutas. «La verdad es que no hemos tenido obras que perduren en la medida que se ha requerido«, cuestionó.

La senadora nacional Nadia Márquez (La Libertad Avanza) visitó los estudios de Río Negro Radio. (Foto: Cecilia Maletti)

Si bien evitó polemizar directamente con las recientes declaraciones del exministro de Hacienda nacional, la senadora libertaria dejó en claro que la falta de infraestructura es una deuda de la gestión provincial y no una consecuencia del modelo productivo.

Defensa de la Zona Fría y focalización de subsidios

Para sumar volumen al debate energético, la senadora aprovechó el espacio para defender la reciente votación sobre la Ley de Zona Fría, desmintiendo que se trate de una eliminación del beneficio para la Patagonia. Márquez explicó que la intención del oficialismo es corregir la ampliación sancionada en 2021, que llevó el padrón de 1 millón a casi 4,5 millones de usuarios, incluyendo zonas cálidas o templadas.

«Hay personas que son muy muy pobres, que tienen muy pocos ingresos, que están subsidiando al que tiene mayores ingresos. No es justo«, graficó, y puso como ejemplo a quienes usan el beneficio para calentar la pileta en zonas templadas.

En ese sentido, detalló que los usuarios de la zona fría original (Patagonia, Puna y Malargüe) mantendrán el beneficio sin límite de ingresos ni de consumo, aunque aplicado solo sobre el consumo y no sobre el cargo fijo. En las zonas incorporadas en 2021, en cambio, regirá el Subsidio Energético Focalizado (SEF), restringido a hogares vulnerables: con ingresos menores a tres canastas básicas, con un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en barrios inscriptos en el ReNaBaP o con un veterano de Malvinas. Ese subsidio cubrirá un bloque básico de consumo.

La visita de los senadores a Vaca Muerta

Las declaraciones de Márquez se dieron en el marco de la reciente visita institucional que una comitiva de diez senadores nacionales realizó al área insignia de Vaca Muerta operada por YPF y Chevron, Loma Campana, y al Instituto Vaca Muerta. La legisladora ofició de anfitriona en un recorrido que buscó exponer en el terreno el potencial de la formación no convencional.

«Fue un hecho histórico. No hemos tenido tantos senadores juntos visitando la provincia», destacó Márquez. Según relató, para los legisladores de otras provincias el despliegue de infraestructura privada y la dinámica laboral (con diagramas de rotación específicos de la industria) resultaron impactantes.

El objetivo de fondo de la recorrida fue exhibir de primera mano cómo operan las inversiones que el Congreso busca proteger y fomentar, vinculando el despliegue de maquinarias en la Cuenca Neuquina con herramientas recientes como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): «Es ver de cierta forma los frutos de las leyes que hemos sancionado en el Congreso», afirmó.

El proyecto 2027 y los rumores sobre la vicepresidencia

En el tramo final de la entrevista, Márquez se refirió al armado político de La Libertad Avanza en Neuquén de cara a las próximas elecciones. Marcó claras diferencias con la matriz histórica del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y apuntó contra el sistema político tradicional.

«Creemos que hay que ser muy responsables en el uso de los recursos y hay que bajar impuestos provinciales y municipales. Ya no puede haber más la listita de voto seguro que históricamente impuso el MPN», advirtió. Aunque reconoció mantener una «muy buena relación» con el actual gobernador Rolando Figueroa, subrayó que mantienen diferencias de fondo en la visión de la gestión pública.

Consultada sobre los crecientes rumores en los pasillos de la política que la mencionan como una posible candidata a vicepresidenta para acompañar a Javier Milei en 2027, Márquez optó por la ironía y eludió las confirmaciones prematuras.

«Quiero que pongan en mi lápida que me consideraron», bromeó en el estudio. «El día que fallezca: ‘Nadia Márquez, la consideraron como posible candidata a vice’. Ya me siento honrada, pase o no pase». Más allá de la humorada, aclaró que en su espacio político no se priorizan las ambiciones personales y que está dispuesta a ocupar el lugar táctico que el partido necesite, desde una concejalía hasta ceder su lugar en las listas.