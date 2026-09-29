Con anuncios de crédito y fletes para ganaderos del norte de Neuquén, lanzaron las expo rurales 2026-2027 de la provincia

De izquierda a derecha: Gabriel Bosco (presidente del BPN), Zulma Reina (vicepresidenta a cargo de la Legislatura de Neuquén y en ejercicio del Poder Ejecutivo), Cecilia de Larminat (presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén), Guillermo Koenig (ministro de Economía de Neuquén) y Diego García Rambeaud (secretario de Producción e Industria de Neuquén). Foto: Emiliano Ortiz.

La Sociedad Rural del Neuquén (SRN) presentó la temporada 2026-2027 de exposiciones agropecuarias, con la Expo Bovinos como primera cita, del 23 al 25 de octubre, y la 84° Expo Rural de Neuquén, que se realizará del 20 al 24 de enero de 2027. Ambas tendrán lugar en el predio de la SRN en Junín de los Andes. El lanzamiento se realizó en la torre del Banco Provincia del Neuquén (BPN), en la capital provincial.

Del encuentro participaron la presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, Cecilia de Larminat; el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud; el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; la vicepresidenta a cargo de la Legislatura y en ejercicio del Poder Ejecutivo, Zulma Reina; y el presidente del BPN, Gabriel Bosco.

Todo sobre la Expo Bovinos 2026 en Neuquén

La Expo Bovinos se realizará del 23 al 25 de octubre y tendrá como eje central la exposición y remate de reproductores. Como cada año, el evento apunta a poner en valor la calidad y adaptación de la hacienda patagónica y, al mismo tiempo, generar oportunidades de negocio para productores de rodeo general e invernada.

“En la Expo Bovinos, la Sociedad Rural del Neuquén busca mostrar y exponer la excelencia y calidad de la hacienda de nuestra zona, que tiene algo fundamental e imprescindible para producir acá: está adaptada a los rigores de la Patagonia”, explicó De Larminat.

Una de las novedades de esta edición estará dirigida especialmente a los productores de las zonas más alejadas. La Rural pondrá a disposición un flete conjunto desde Junín de los Andes hacia el norte neuquino para facilitar el traslado de los toros comprados en el remate. “Queremos llegar especialmente a los productores de los rincones más lejanos de la provincia, en especial a los del norte neuquino”, señaló la presidenta de la entidad.

Cecilia de Larminat, presidenta de la SRN: «Queremos llegar especialmente a los productores de los rincones más lejanos de la provincia, en especial a los del norte neuquino». Foto: Emiliano Ortiz.

A esto se sumará una herramienta de acompañamiento financiero anunciada por el Gobierno provincial. Según explicó García Rambeaud, habrá un cupo de $1.000 millones, equivalente a unos US$650.000 al tipo de cambio oficial, para financiar las compras realizadas en el remate.

La línea tendrá tres segmentos según el monto solicitado y tasas de entre el 18% y el 28%. La gestión deberá hacerse a través del Centro PyME-Adeneu y ya estará disponible desde este miércoles 30 de septiembre.

“Buscamos que sea ágil, dado que los productores toman la decisión de comprar un reproductor en el mismo remate”, explicó García Rambeaud. La herramienta también apunta a que pequeños productores de otras zonas puedan viajar, participar de la exposición y elegir los animales que necesitan.

Diego García Rambeaud, secretario de Producción e Industria de Neuquén, durante el lanzamiento de los eventos ganaderos de la SRN. Foto: Emiliano Ortiz.

Los cabañeros y productores que quieran presentar animales deberán inscribirse antes del 15 de octubre. De Larminat destacó que existe interés de compradores.

La temporada continuará en enero con la 84° Expo Rural de Neuquén, del 20 al 24 de enero de 2027, que incluirá también la Exposición de Caballos de la Patagonia y la Expo Ovinos.

Agua, perros sueltos y seguridad: los tres temas de la Mesa del Campo

Durante el lanzamiento también se presentó la agenda de la Mesa del Campo Neuquino, un espacio que reúne desde hace 11 años a la Comisión Directiva de la Sociedad Rural con representantes de distintas áreas del Gobierno provincial.

De Larminat enumeró tres problemáticas que la entidad considera prioritarias: el aprovechamiento productivo del agua, los daños provocados por perros sueltos y la seguridad en las áreas rurales y su articulación con la Justicia.

Sobre el primer punto, planteó la necesidad de facilitar herramientas para que los productores puedan captar y utilizar agua en sus campos, especialmente en las altas cuencas y zonas de precordillera. También destacó la importancia de retener el agua y favorecer la función de los mallines, junto con un manejo adecuado del pastoreo para evitar la degradación de los suelos y los procesos erosivos.

El rol de los mallines en la Patagonia fue discutido durante el evento de la Sociedad Rural de Neuquén. Foto: gentileza Federico Boggio.

El segundo tema estará centrado en los ataques de perros a la hacienda y fauna nativa, especialmente en campos cercanos a pueblos y ciudades. La Rural busca avanzar con el Gobierno en un plan que permita abordar el problema y establecer responsabilidades para los propietarios de los canes.

El tercer eje será la seguridad rural. La entidad planteó la necesidad de mejorar la articulación con la Justicia y de que los delitos cometidos en zonas rurales tengan consecuencias concretas.

El agua, entre la sequía, las lluvias y la expansión de Vaca Muerta

El clima atravesó buena parte de la presentación. García Rambeaud advirtió que las precipitaciones registradas durante septiembre no necesariamente significan que la sequía haya terminado. La Provincia mantiene la emergencia por sequía hasta el 31 de diciembre y continúa con medidas de asistencia, entre ellas capacitación, financiamiento, el programa de refugos y la exención del impuesto inmobiliario, según indicaron las autoridades.

Las lluvias y crecidas recientes en la cordillera también fueron motivo de preocupación. De Larminat señaló que la respuesta de los suelos a las inundaciones depende, entre otros factores, de su cobertura vegetal y de las condiciones en las que llegan después de períodos prolongados de aridez.

Las recientes y abundantes precipitaciones en la cordillera dejaron varios ríos y arroyos desbordados. Foto: Gentileza

“Tenemos que acostumbrarnos a producir en estas condiciones tan cambiantes, el clima nos va a sorprender y nos va a seguir sorprendiendo todo el tiempo”, afirmó. En ese contexto, remarcó la necesidad de trabajar con cargas animales adecuadas y generar reservas para los períodos de falta de agua.

Pero el eje que concentró buena parte de la intervención de las autoridades provinciales fue el vínculo entre agua, producción agropecuaria y actividad hidrocarburífera.

Koenig remarcó que el aumento de canon por utilización de agua para las empresas petroleras que operan en Vaca Muerta no tiene fines recaudatorios, sino que apunta a hacer un uso racional del recurso hídrico. Asimismo, señaló que se está discutiendo el mecanismo de beneficios para aquellas operadoras que desarrollen nuevas superficies bajo riego destinadas a actividades agropecuarias con el agua cruda que se dirige a las explotaciones hidrocarburíferas.

De Larminat y Koenig durante la presentación de los eventos ganaderos de la SRN. Foto: Emiliano Ortiz.

“El Gobierno tomó la decisión de subir el canon de utilización de agua a las petroleras, con dos objetivos. Uno es promover la utilización del agua de retorno, y el otro es utilizar áreas que no se están utilizando para riego o sembradío, y que lo puedan hacer las petroleras”, explicó el ministro.

La herramienta contempla bonos de descuento sobre el mayor canon para las empresas que implementen este tipo de proyectos. Según detalló Koenig, la Provincia trabaja actualmente con las operadoras en un esquema piloto que busca poner rápidamente en producción superficies que hoy no tienen uso agrícola.

El proyecto estará orientado a sistemas de riego mecanizado, como pivotes o microaspersión, debido a que requieren menos agua que el riego por gravedad. La intención es utilizar esas superficies inicialmente para pasturas y luego evaluar distintas alternativas productivas.

Mediante la toma de agua antes de que llegue a las explotaciones hidrocarburíferas, se prevé el desarrollo de nuevas 5.000 hectáreas bajo riego. Foto: gentileza Gobierno de Neuquén.

Las operadoras ya presentaron propuestas que incluyen frutas de carozo, olivos, cultivos bajo cubierta y proyectos de ganadería regenerativa, entre otras posibilidades. “Algunas serán encaradas directamente por las operadoras y para otros se buscarán algunos agricultores que trabajen en los mismos”, señaló Koenig.

En una primera etapa, el Gobierno analiza utilizar principalmente tierras fiscales, estableciendo con las operadoras una relación jurídica que podría ser bajo la figura del comodato. No obstante, el ministro indicó que también podrían incorporarse tierras privadas.

Según explicó, la Provincia tiene alrededor del 35% de su superficie en tierras fiscales y Vaca Muerta representa aproximadamente el 30% del territorio provincial, con una proporción similar de tierras fiscales.

La Provincia también impulsa una ley para proteger las tierras productivas

El uso de la tierra fue otro de los temas planteados durante el lanzamiento. Koenig recordó que la Provincia presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para proteger las tierras productivas.

“Estamos convencidos de que tenemos que cuidar las tierras productivas. Los valles de Neuquén tienen más de 100 años, han costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio para que se hagan los canales y los sistemas de drenaje”, sostuvo.

“No vamos en contra de la propiedad privada, pero establecemos los usos que tienen que tener la tierra. Si la tierra se destinó como tierra rural para producir, es para eso”, agregó.

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