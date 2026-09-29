Cipolletti restaurará el histórico Fortín Primera División de las rutas 22 y 151: tendrá museo, archivo y salas de exposición

El histórico Fortín Primera División de Cipolletti iniciará una nueva etapa con la restauración del edificio. Tras un año del anuncio, el Municipio proyecta convertirlo en un espacio destinado a conservar y mostrar parte del patrimonio de la ciudad, con salas de exposición, un archivo histórico y sectores para exhibir objetos.

La obra tiene un presupuesto oficial de $248,5 millones y el próximo paso será la apertura de las ofertas de las empresas interesadas. Según anunció el intendente Rodrigo Buteler, el acto de apertura se realizará el 10 de noviembre.

“La refacción integral va a recuperar este edificio histórico de las rutas 22 y 151 y transformarlo en un museo para que todos podamos conocerlo y recorrerlo. Esperábamos la primavera para compartir esta noticia y nos pone muy contentos dar este paso para recuperar un lugar tan importante para Cipo”, afirmó Buteler.

El proyecto elaborado por la Secretaría de Obras Públicas contempla intervenir aproximadamente 110 metros cuadrados del edificio y otros 580 metros cuadrados de espacios exteriores y parquización.

Así se verá el histórico Fortín Primera División de Cipolletti

En la planta baja aparecen diferenciadas una sala de exposición histórica, una sala de archivo histórico y una sala de exposición de objetos. El plano también contempla un baño y un gabinete exterior.

La propuesta busca mantener la identidad del edificio histórico, pero adaptarlo para que pueda recibir visitantes y funcionar como espacio de exposición. Para eso se restaurarán cubiertas, muros, revoques, pisos, cielorrasos, carpinterías y elementos de madera, además de renovar terminaciones y pintura.

Render: municipio de Cipolletti.

También se incorporarán muebles expositores integrados a los muros y nuevos sistemas de iluminación, con iluminación general y otra específica para destacar los sectores destinados a las exposiciones.

Uno de los principales cambios estará vinculado con el nuevo uso del inmueble. La intervención no se limitará a reparar la construcción, sino que busca adecuarla para actividades de exposición, encuentro y difusión del patrimonio local.

El proyecto también contempla renovar las instalaciones eléctricas, sanitarias y de climatización, además de sumar los tableros, canalizaciones y sistemas de protección necesarios para garantizar condiciones de funcionamiento y seguridad.

También renovarán el entorno del Fortín

La historia del Fortín Primera División se remonta a junio de 1879. Foto: municipio de Cipolletti.

La intervención continuará fuera del edificio. Los 580 m² de espacios exteriores incluidos en el proyecto serán acondicionados y parquizados.

Está previsto intervenir cerramientos, rejas, veredas, senderos y sectores de circulación, junto con trabajos de reparación, terminación y pintura.

La historia del Fortín Primera División se remonta a junio de 1879, cuando las tropas del Ejército Argentino llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y levantaron una primera fortificación denominada Fortín Confluencia. Meses después se construyó el Fortín Primera División, bajo la jurisdicción de la Primera División del Ejército expedicionario del Río Negro, y los documentos ubican su fundación en septiembre de 1879.