Inició un juicio por intento de homicidio en Roca: una mujer atacó a su expareja y otro hombre se sumó a la agresión

El debate se inició con los primeros testimonios ante el tribunal integrado por Camarda, Rodríguez y Stadler.

Comenzó el debate por un hecho ocurrido el 24 de abril de 2025, cuando una mujer habría intentado causarle la muerte a su expareja durante un ataque en la calle San Juan al 2200. Otro hombre también está acusado de participar de la agresión y golpear a la víctima cuando intentaba salir del vehículo.

La acusación sostiene que Evelyn Antonella Escobar Abi Saad y Alan John Aliste se movilizaban en una motocicleta y llegaron hasta donde estaba estacionado un Volkswagen Bora. La mujer descendió, se dirigió hacia el automóvil y atacó al conductor con un cuchillo tipo navaja.

Cómo fue el ataque

Según relató el fiscal Daniel Zornitta durante la primera jornada del juicio, “eran alrededor de las 21:30 del 24 de abril de 2025 cuando los co autores del hecho se movilizaban en una moto”. Luego, la mujer se habría acercado hasta el vehículo donde estaba su expareja.

“Sin mediar palabras, la imputada le realizó un corte a la altura del maxilar inferior izquierdo y le dio puntazos en otras partes del cuerpo mientras la víctima intentaba defenderse”, explicó el fiscal.

Cuando el hombre intentó salir del Bora, de acuerdo con la acusación, el segundo imputado comenzó a golpearlo. “Cuando la persona herida intentó salir del auto, el otro imputado comenzó a pegarle patadas y golpes de puño”, agregó Zornitta.

Qué delitos se juzgan

La mujer llega a juicio acusada por “tentativa de homicidio agravado por el vínculo”, mientras que el hombre debe responder por “tentativa de homicidio simple”.

El debate está a cargo de los jueces Maximiliano Camarda, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler.

Los primeros testimonios

Durante la jornada declararon la víctima y denunciante, un oficial de la comisaría 21 que intervino en el lugar y permaneció en el hospital mientras el hombre recibía atención médica, y un amigo de la víctima que fue quien lo trasladó de urgencia al nosocomio.

También prestó declaración un testigo que observó parte de lo ocurrido desde su local comercial y la actual pareja de la víctima.

La jornada terminó con el testimonio de una sargento de la comisaría 21 que realizó la detención de ambos imputados y secuestró la motocicleta involucrada.

Cómo llegan los acusados al juicio

La mujer atraviesa el debate cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica. El otro imputado permanece sujeto a estrictas medidas cautelares, bajo apercibimiento de que se solicite su detención si incumple alguna de ellas.

El juicio continuará hasta el próximo 2 de octubre. Ese día, la Fiscalía y las dos defensas particulares expondrán sus alegatos finales sobre la responsabilidad penal de los acusados.