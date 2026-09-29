Viedma se viste de rosa: cuándo será la corre – caminata contra el cáncer de mama

Viedma tendrá una correcaminata gratuita por el cáncer de mama. Foto gentileza.

En el marco de Octubre Rosa, Viedma y Carmen de Patagones se preparan para vivir la cuarta edición de la Corre-Caminata 2026 «Elegí cuidarte, elegí prevenir», una iniciativa que busca concientizar sobre el cáncer de mama, promover la detección temprana y acompañar a quienes atraviesan o atravesaron la enfermedad.

La actividad se realizará el próximo domingo 4 de octubre, a las 11, con punto de largada en la Plaza de los Inmigrantes de Viedma. La convocatoria es gratuita y está abierta a personas de todas las edades.

El encuentro comunitario propone sumar a vecinos de la Comarca a una jornada de actividad física, prevención y concientización sobre una enfermedad que representa el 16% de los tumores en mujeres en Argentina.

Cáncer de mama: el mensaje del oncólogo Rubén Kowalyszyn

En la previa de la jornada, el doctor Rubén Kowalyszyn, especialista en Oncología Clínica y Medicina Interna, destacó la importancia de sostener hábitos saludables y realizar controles médicos para favorecer la detección temprana del cáncer de mama.

«El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y, gracias a los esfuerzos de toda la humanidad, ha ido disminuyendo su mortalidad en los últimos años», señaló.

El especialista explicó que entre los factores asociados a la enfermedad se encuentran el aumento de la edad y otros relacionados con la alimentación y los hábitos de vida.

En ese sentido, remarcó que Octubre Rosa representa una oportunidad para reforzar la información sobre los cuidados y la prevención.

«Lo más importante que debemos transmitir en este mes de octubre es la vida saludable, el mantenimiento del peso corporal, la actividad física y la mamografía», expresó.

Kowalyszyn también hizo hincapié en la importancia de los controles periódicos y mencionó la mamografía anual a partir de los 40 años como parte del mensaje preventivo.

La frecuencia de los estudios debe adecuarse a los antecedentes personales y familiares y a la evaluación de cada paciente con su equipo de salud.

Cómo inscribirse a la Corre-Caminata 2026 en Viedma

La participación en la cuarta edición de la Corre-Caminata es totalmente gratuita. Quienes quieran sumarse pueden completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

Inscribirse a la Corre-Caminata 2026

La propuesta busca que la comunidad se involucre en la prevención del cáncer de mama a través de una actividad que combina movimiento, información y acompañamiento.

Octubre Rosa en Viedma: otra caminata solidaria se realizará el sábado 17

Además de la Corre-Caminata del 4 de octubre, Viedma tendrá una nueva jornada solidaria en el marco de Octubre Rosa. El sábado 17 de octubre, a las 14, se realizará la caminata «Rosa», organizada por el Banco Solidario de Pelucas.

El punto de encuentro será debajo del Puente Viejo, donde se convocará a vecinos y vecinas a participar de esta iniciativa que busca visibilizar la prevención del cáncer de mama y acompañar a quienes atraviesan tratamientos oncológicos.

La propuesta invita a la comunidad a sumarse a una jornada de concientización y solidaridad, con el objetivo de reforzar la importancia de la detección temprana y el acompañamiento a pacientes. Además, quienes participen deberán llevar alguna prenda o accesorio de color rosa, en adhesión a la campaña.