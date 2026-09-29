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Sociedad

Viedma se viste de rosa: cuándo será la corre – caminata contra el cáncer de mama

La actividad se realizará el domingo 4 de octubre, desde las 11, en la Plaza de los Inmigrantes. Será gratuita y abierta a todas las edades. El oncólogo Rubén Darío Kowalyszyn destacó la importancia de los hábitos saludables y los controles para la detección temprana.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Viedma tendrá una correcaminata gratuita por el cáncer de mama. Foto gentileza.

Viedma tendrá una correcaminata gratuita por el cáncer de mama. Foto gentileza.

En el marco de Octubre Rosa, Viedma y Carmen de Patagones se preparan para vivir la cuarta edición de la Corre-Caminata 2026 «Elegí cuidarte, elegí prevenir», una iniciativa que busca concientizar sobre el cáncer de mama, promover la detección temprana y acompañar a quienes atraviesan o atravesaron la enfermedad.

La actividad se realizará el próximo domingo 4 de octubre, a las 11, con punto de largada en la Plaza de los Inmigrantes de Viedma. La convocatoria es gratuita y está abierta a personas de todas las edades.

El encuentro comunitario propone sumar a vecinos de la Comarca a una jornada de actividad física, prevención y concientización sobre una enfermedad que representa el 16% de los tumores en mujeres en Argentina.

Cáncer de mama: el mensaje del oncólogo Rubén Kowalyszyn

En la previa de la jornada, el doctor Rubén Kowalyszyn, especialista en Oncología Clínica y Medicina Interna, destacó la importancia de sostener hábitos saludables y realizar controles médicos para favorecer la detección temprana del cáncer de mama.

«El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y, gracias a los esfuerzos de toda la humanidad, ha ido disminuyendo su mortalidad en los últimos años», señaló.

El especialista explicó que entre los factores asociados a la enfermedad se encuentran el aumento de la edad y otros relacionados con la alimentación y los hábitos de vida.

En ese sentido, remarcó que Octubre Rosa representa una oportunidad para reforzar la información sobre los cuidados y la prevención.

«Lo más importante que debemos transmitir en este mes de octubre es la vida saludable, el mantenimiento del peso corporal, la actividad física y la mamografía», expresó.

Kowalyszyn también hizo hincapié en la importancia de los controles periódicos y mencionó la mamografía anual a partir de los 40 años como parte del mensaje preventivo.

La frecuencia de los estudios debe adecuarse a los antecedentes personales y familiares y a la evaluación de cada paciente con su equipo de salud.

Cómo inscribirse a la Corre-Caminata 2026 en Viedma

La participación en la cuarta edición de la Corre-Caminata es totalmente gratuita. Quienes quieran sumarse pueden completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

Inscribirse a la Corre-Caminata 2026 

La propuesta busca que la comunidad se involucre en la prevención del cáncer de mama a través de una actividad que combina movimiento, información y acompañamiento.

Octubre Rosa en Viedma: otra caminata solidaria se realizará el sábado 17

Además de la Corre-Caminata del 4 de octubre, Viedma tendrá una nueva jornada solidaria en el marco de Octubre Rosa. El sábado 17 de octubre, a las 14, se realizará la caminata «Rosa», organizada por el Banco Solidario de Pelucas.

El punto de encuentro será debajo del Puente Viejo, donde se convocará a vecinos y vecinas a participar de esta iniciativa que busca visibilizar la prevención del cáncer de mama y acompañar a quienes atraviesan tratamientos oncológicos.

La propuesta invita a la comunidad a sumarse a una jornada de concientización y solidaridad, con el objetivo de reforzar la importancia de la detección temprana y el acompañamiento a pacientes. Además, quienes participen deberán llevar alguna prenda o accesorio de color rosa, en adhesión a la campaña.


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