El alumbrado público vuelve a subir en Viedma con un crecimiento del 50% en lo que va del año

El alumbrado público vuelve a subir en Viedma y El Cóndor con un incremento del 4,6% a partir de septiembre. Foto: Ilustrativa

El Municipio de Viedma aplicó una actualización del 4,36% a la tasa que abonan los usuarios de EdERSA, con valores que van desde $5.177 a $13.479 mensuales, según la zona.

Los nuevos valores fueron establecidos por decreto durante la última semana, fundamentada en el incremento de la tarifa eléctrica autorizado durante agosto.

Nuevos valores en Viedma y El Cóndor

Con el nuevo decreto aprobado por el intendente Marcos Castro, la Tasa de Alumbrado Público fijo un aumento que alcanza el 51% respecto de los valores que regían en diciembre de 2025.

En este sentido, los valores incrementados durante el último año pasaron de $8.910 a $13.479 en la zona 1 y de $7.490 a $11.329 en la zona 2, que es la aplicada como base para el balneario El Cóndor.

Por su parte, la zona 3 pasó de $6.240 a $9.450, la zona 4 de $5.020 a $7.593 y la zona 5 de $3.410 a $5.177 en lo que va de 2026. Mientras que el Fondo Solidario Municipal quedó en $267 por factura abonada.

¿De qué dependen los aumentos en la Tasa de Alumbrado Público?

De acuerdo a la normativa municipal, los valores de la Tasa por Alumbrado Público dependen de las subas de la energía producidas durante 2026.

En este sentido, desde la Subsecretaría de Economía y Hacienda de Viedma señalaron que se toman en cuenta los componentes fijos y variables de la tarifa, con una incidencia del 91% en este último.

Mientras el cargo fijo de la electricidad aumentó menos del 10% en algunas categorías residenciales, el componente variable tuvo incrementos que llegaron a casi 65% entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, según los cuadros tarifarios publicados por EdERSA.

De este modo, el cálculo municipal actualiza los costos basándose principalmente en esa variable que da como resultado un aumento acumulado del 51% durante 2026.