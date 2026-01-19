Murió Valentino, el diseñador italiano que vistió al glamour del siglo XX

Valentino Garavani, el diseñador italiano de la alta sociedad, cuyos glamurosos vestidos, a menudo en su característico tono «rojo Valentino», fueron clásicos de los desfiles de moda durante casi medio siglo, falleció en su casa de Roma, anunció su fundación este lunes. Tenía 93 años.

Murió Valentino, uno de los más destacados de su época

“Valentino Garavani no solo fue una guía e inspiración constante para todos nosotros, sino una verdadera fuente de luz, creatividad y visión”, afirmó la fundación en un comunicado publicado en las redes sociales.

Su cuerpo será velado en la sede de la fundación en Roma el miércoles y el jueves. El funeral se celebrará el viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en la Piazza della Repubblica de Roma.

Ícono global, su nombre quedó ligado para siempre a la alta costura y al glamour del siglo XX. Foto AFP.

Conocido simplemente como Valentino, fue uno de los diseñadores de alta costura más destacados de su época y lució sus creaciones entre las figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy Onassis y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

El diseñador italiano dejó una huella perdurable en la cultura del vestir y en generaciones de creadores. Foto AFP.

Además de las estrellas de cine también fue adorado por generaciones de miembros de la realeza y, primeras damas quienes juraron que el diseñador siempre las hacía lucir y sentir lo mejor posible.

Peinado impecable y siempre bronceado, Valentino fue sinónimo de glamour. Foto AFP.

Tanto en la pasarela como en su vida personal, Valentino derrochaba lujo hasta el último detalle de su impecable peinado y su bronceado color caramelo.

Valentino Garavani, creador de una estética clásica y refinada que marcó la historia de la alta costura internacional. Foto AFP.

«Sé lo que quieren las mujeres», comentó una vez. «Quieren ser hermosas». Valentino, que nunca fue un hombre atrevido ni se vistió de manera llamativa, cometió muy pocos errores de moda a lo largo de su carrera de casi medio siglo, que se extendió desde sus inicios en Roma en los años 1960 hasta su retiro en 2008.

Sus diseños a prueba de fallos convirtieron a Valentino en el rey de la alfombra roja, el hombre de referencia para las ceremonias de premios de las celebridades. Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, especialmente en 2001, cuando Roberts lució un vestido columna vintage en blanco y negro para aceptar su estatuilla a la mejor actriz. Cate Blanchett también lució un Valentino (un vestido de un solo hombro en seda color amarillo mantequilla) cuando ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto en 2004

Valentino también estuvo detrás del vestido de encaje de manga larga que Jacqueline Kennedy usó para su boda con el magnate naviero griego Aristóteles Onassis en 1968. Kennedy y Valentino fueron amigos cercanos durante décadas, y durante un tiempo la ex primera dama de Estados Unidos usó casi exclusivamente Valentino.