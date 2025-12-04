Nació con parálisis cerebral, superó el bullying, las dificultades, se convirtió en médico y contó su historia en el programa de Pergolini

«Hoy es el día del médico y también de las personas con discapacidad. Tenemos un invitado que tomó la decisión de ser médico y la vida le jugó una mala pasada. Tenemos en una sola persona a un médico que tiene un problema de discapacidad». De esta forma, el conductor Mario Pergolini presentó a Wenceslao Moreno, conocido como Wenchy, en su programa «otro día perdido».

«Feliz día por dos», bromeó el joven que, en enero, fue entrevistado por este diario al visitar la casa de sus abuelos en Bariloche.

Wenchy tiene parálisis cerebral producto de una falta de oxígeno al momento de nacer, que fue seguida de tres paros cardíacos que dejaron secuelas en el desarrollo.

«Después del parto fui a neonatología con un pronóstico muy grave. Era minuto a minuto para ver si pasaba. Hace poco, recabando información, me enteré que a mi mamá la dejaron en un sanatorio y yo me fui con mi papá a otro de mayor complejidad», comentó en el programa televisivo. «Como anécdota -continuó- cuando me fui a casar, le pregunté a mi mamá si tenía el sacramento del bautismo y me dijo que no se acordaba a dónde fue mi bautismo, pero que tenía el sacramento del socorro. Sin embargo, acá estoy«.

Pergolini le consultó que significa vivir con parálisis cerebral: «Uno supone que no podés hacer nada, que tenés anulado todo«. El muchacho le respondió que tiene muchos síntomas, que se puede producir por algún inconveniente en el embarazo, en el momento del parto -como fue su caso- o poco después de nacer a causa de infecciones. «Hay chicos que no hablan, o tienen problemas cognitivos, físicos o están postrados en silla de rueda o, es un nivel sutil que ni siquiera se nota. En mi caso me afectó los miembros. Tengo movimientos involuntarios que me complican la motricidad fina. Y cada tanto tengo tembleque y sacudones«, indicó.

En el programa, Wenchy contó que es cinturón negro de Taekwondo. «Todos los médicos te mandan a nadar, pero hice natación toda mi vida hasta que me cansé. El arte marcial exige fuerza, disciplina, coordinación. Yo no tenía ninguna. Al principio, el entrenador me dijo que no sabía cómo entrenarme; yo le dije que no sabía cómo hacer taekwondo», dijo y generó un estallido de risas en el estudio.

Su infancia, reconoció, fue dura a causa del bullying. «Es inevitable cuando hay una cuestión motriz, por lo menos en mi época. Una vez no quise ir al colegio porque me decían Robocop. Me habían puesto tornillos en la cadera en un cirugía. Me llamaron Robocop y me dijeron que deberían haberme puesto los clavos en la cabeza. Mi familia se comunicó con la familia de ese chico, hablaron con él y resultamos ser muy amigos después», recalcó. Aseguró que se chocó con muchas situaciones similares, pero siempre, el humor lo ayudó a esquivarlas.

Al mencionar que se recibió de médico en 2020, en plena pandemia, Pergolini acotó: «Te gusta que la vida sea sencilla».

Wenchy reconoció que si bien tuvo el apoyo de su familia cuando decidió estudiar Medicina, al tercer año de la carrrera le reconocieron el temor a que no pudiera lograrlo. «Es lógico: la familia tiene miedo a que tengas que enfrentarte a cosas que te vulneren mucho. Tuve docentes que me dijeron que no era algo para mi», manifestó. Recordó también a un cirujano que se ofreció a ayudarlo con suturas en un pollo: «Nunca se pudo, pero la anécdota estuvo buena. No la podía no contar».

Hoy Wenchy es residente de Neurología y logró una diplomatura en Epilepsia. «Te felicito porque lo lograste -concluyó Pergolini al término de la entrevista-. El aplauso también es para la familia que entiende, acompaña. Sos lo que sos por ellos».