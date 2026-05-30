Caso Agostina Vega: uno por uno, los hechos clave de una investigación que conmociona a todo el país

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde hacía siete días en la provincia de Córdoba, fue hallada sin vida este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en la zona sur de la capital provincial.

El hallazgo se produjo pasadas las 14 horas durante un operativo de rastrillaje que se desarrollaba desde hacía más de 24 horas en el sector. Los investigadores habían concentrado la búsqueda en ese predio luego de reunir pruebas que ubicaban al principal sospechoso y único detenido en la causa, Claudio Barrelier, en ese lugar.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que la familia de la adolescente fue notificada minutos antes de que se hiciera pública la noticia. Tras recibir la confirmación, la madre de Agostina sufrió una descompensación y debió ser asistida por personal médico.

El cuerpo fue encontrado en una extensa zona de pastizales de más de 200 hectáreas, ubicada a unos 12 kilómetros del centro de Córdoba. En las últimas horas, el lugar se había convertido en el principal foco de búsqueda luego de que los investigadores detectaran movimientos del acusado en ese sector.

Claudio Barrelier, el único detenido y principal sospechoso

La investigación apunta a Claudio Barrelier, de 32 años, quien habría citado a la adolescente el sábado 23 de mayo en su vivienda del barrio Cofico. Según la hipótesis de la Justicia, el hombre convenció a la joven de acudir al domicilio bajo el pretexto de buscar un regalo para su madre, aprovechando la relación de confianza que existía debido a que había sido pareja de la mujer.

Las cámaras de seguridad registraron a Agostina ingresando a la vivienda junto a Barrelier. Esa fue la última imagen conocida de la adolescente con vida. Los investigadores sostienen que la menor nunca fue captada saliendo del lugar.

La causa busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda durante las horas posteriores. Entre las principales hipótesis que maneja la Fiscalía figuran un presunto abuso sexual y una agresión posterior contra la víctima.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Barrelier consiguió un automóvil prestado dos días después de la desaparición. Se trata de un Ford Ka negro que habría utilizado para trasladarse hasta la zona donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

Las antenas de telefonía celular ubicaron al sospechoso en el sector de Ampliación Ferreyra durante el tiempo en que permaneció fuera de los registros de las cámaras de seguridad. Ese dato fue clave para orientar los rastrillajes que concluyeron con el hallazgo.

La investigación continúa bajo la dirección del fiscal Raúl Garzón, quien en reiteradas oportunidades había señalado que la búsqueda se realizaba contemplando todas las hipótesis posibles. Ahora, las pericias forenses serán determinantes para establecer las circunstancias de la muerte de la adolescente y definir la situación procesal del único detenido.

La renuncia del abogado defensor

Jorge Sánchez del Bianco, era el abogado defensor del único detenido en la causa, Claudio Barrelier. El magistrado confirmó su alejamiento de la defensa por diferencias con su cliente respecto de la estrategia judicial a seguir.

«Renuncié por diferencias técnicas», explicó el letrado en declaraciones a la prensa. Además, aseguró que esas diferencias son «irreconciliables» y le impiden continuar representando a Barrelier en el proceso.

La decisión se conoció horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina en un descampado ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, poniendo fin a siete días de intensa búsqueda.