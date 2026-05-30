Caso Agostina: renunció el abogado del principal sospechoso y convocaron a una conferencia de prensa tras el hallazgo del cuerpo

Jorge Sánchez del Bianco, quien era el abogado defensor del único detenido en la causa, Claudio Barrelier.

La investigación por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba, sumó este sábado un nuevo capítulo luego de que renunciara el abogado defensor del único detenido en la causa, Claudio Barrelier.

Se trata de Jorge Sánchez del Bianco, quien confirmó su alejamiento de la defensa por diferencias con su cliente respecto de la estrategia judicial a seguir.

«Renuncié por diferencias técnicas», explicó el letrado en declaraciones a la prensa. Además, aseguró que esas diferencias son «irreconciliables» y le impiden continuar representando a Barrelier en el proceso.

La decisión se conoció horas después de que las autoridades confirmaran el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina en un descampado ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba, poniendo fin a siete días de intensa búsqueda.

Convocan a una conferencia de prensa

Tras el hallazgo, el Ministerio de Seguridad de Córdoba y la Fiscalía convocaron a una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el avance de la investigación.

La presentación está prevista para las 18:30 en la sede de la Jefatura de Policía y estará encabezada por el fiscal de la causa, Raúl Garzón, junto al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros.

Se espera que durante el encuentro se informen las circunstancias del hallazgo, los resultados preliminares de las pericias realizadas en el lugar y los próximos pasos de la investigación.

El detenido cambió su versión

Claudio Barrelier, único detenido en la causa, volvió a declarar en las últimas horas y modificó parte de su relato inicial.

Según trascendió, durante su segunda indagatoria reconoció que Agostina había ingresado a su vivienda el día de su desaparición, una afirmación que había sido negada en declaraciones anteriores.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir con precisión los movimientos de la adolescente durante sus últimas horas y determinar las responsabilidades penales que podrían surgir a partir de las nuevas pruebas incorporadas al expediente.