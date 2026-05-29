El mensaje de Agostina a un grupo de amigas antes de desaparecer: “Me tengo que escapar”

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, sumó en las últimas horas un nuevo elemento clave para la investigación. Se trata de un audio que la joven envió a un grupo de amigas poco antes de que se perdiera todo contacto con ella.

En la grabación, a la que tuvo acceso TN, Agostina menciona que tenía previsto realizar una sorpresa para su madre y que debía encontrarse con la pareja de ella.

Mientras en TN se filtró el audio que Agostina le envió a sus amigas, Claudio Barrelier fue citado a declarar nuevamente. pic.twitter.com/lna6ughtui — Gastón Nahuel ⭐🏴‍☠️ (@GastonNahuelAB) May 29, 2026

“Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, se escucha decir a la adolescente en el mensaje.

El audio fue incorporado al expediente judicial y ahora es analizado por los investigadores, quienes intentan reconstruir los movimientos de la menor durante las horas previas a su desaparición y determinar con quiénes estuvo en ese período.

Los mensajes de la madre con el principal sospechoso

En paralelo, también trascendió una conversación de WhatsApp entre Melisa Heredia, madre de Agostina, y Claudio Barrelier, el único detenido en la causa y principal sospechoso.

El intercambio ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la mujer comenzó a alarmarse al notar que su hija no regresaba a su hogar ni respondía las llamadas.

“¿Qué te pidió la Agos a vos hoy?”, consultó Melisa. Luego agregó: “Que me pidió tu número”.

Según los mensajes difundidos, Barrelier respondió: “Si la podía llevar a la casa de un amigo”. Y añadió: “Y le dije que no tenía movilidad”.

Ante esa respuesta, la madre insistió para obtener más detalles. “¿Qué amigo?” y “¿De dónde?”, preguntó. Sin embargo, el hombre aseguró que la adolescente no le había dado más información.

Con el correr de las horas, la preocupación de la mujer quedó reflejada en nuevos mensajes: “Hace como tres horas se fue y no aparece”, “No sé qué hacer si llamar a la policía”, “Le pregunté a las amigas y no está con ellas” y “La llamo y tiene el celular apagado”.

Continúan los operativos de búsqueda

Mientras tanto, los rastrillajes continúan en distintos sectores de la ciudad de Córdoba y zonas rurales cercanas. El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, aseguró que la causa avanza con la incorporación permanente de nuevas pruebas.

“Se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos puntos a partir de la evidencia probatoria previa”, señaló el funcionario judicial.

Garzón destacó además el trabajo de los equipos desplegados en la zona rural de Ampliación Ferreyra, donde se concentran parte de los operativos.

“La buscamos sin parar. Día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. Queremos que esto llegue a su fin, sea cual sea el desenlace”, expresó.

La investigación sigue en marcha mientras familiares, amigos y fuerzas de seguridad mantienen la intensa búsqueda para dar con el paradero de la adolescente.