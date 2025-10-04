National Geographic rendirá homenaje a Jane Goodall con el documental «La Gran Esperanza»

Este domingo, 5 de octubre, el canal National Geographic WILD rendirá un homenaje a la reconocida primatóloga Jane Goodall con la emisión del documental «Jane Goodall: La Gran Esperanza». El especial, estrenado en 2020, se transmitirá en dos horarios, a las 16:10 y a las 20:45.

Según informaron, el documental se enfoca en el recorrido de Goodall como activista y su rol como fuente de inspiración para las futuras generaciones. La producción sigue los pasos de la primatóloga tras su anterior documental, profundizando en su faceta más personal y su incansable compromiso con el medio ambiente. También está disponible en la plataforma Disney +.

Este homenaje televisivo llega tras el reciente fallecimiento de la investigadora británica, quien dedicó su vida al estudio del comportamiento de los chimpancés en África y a la defensa de la conservación a nivel mundial. Su trabajo la convirtió en una de las figuras más importantes y respetadas en el campo de la ciencia y el activismo.

Quién era Jane Goodall

Jane Goodall, la primatóloga y científica británica que describió el comportamiento de los chimpancés en estado salvaje en el Este de África, murió este miércoles a los 91 años en Los Ángeles, según los primeros reportes internacionales.

La científica es reconocida por contribuir a la ampliación de la comprensión del comportamiento y las emociones animales. Goodall fue pionera en el estudio profundo sobre la vida de los chimpancés en su ámbito natural, a los que examinó exhaustivamente para entender mejor la evolución humana y conocer las condiciones de su vida en su propio contexto.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, indicó el instituto que ella lideraba, en un comunicado en redes sociales donde se informó su muerte.