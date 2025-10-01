Murió Jane Goodall, la reconocida primatóloga británica con compromiso alrededor del mundo

Jane Goodall, la primatóloga y científica británica que describió el comportamiento de los chimpancés en estado salvaje en el Este de África, murió este miércoles a los 91 años en Los Ángeles, según los primeros reportes internacionales. Su historia.

Murió Jane Goodall, la reconocida primatóloga británica: el impacto de sus investigaciones

Jane Goodall murió este miércoles 1 de octubre 2025 a los 91 años en Los Ángeles por causas naturales, según indican fuentes oficiales. La científica es reconocida por contribuir a la ampliación de la comprensión del comportamiento y las emociones animales.

“Los descubrimientos de la Dra. Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia, y fue una incansable defensora de la protección y restauración de nuestro mundo natural”, indicó el instituto que ella lideraba, en un comunicado en redes sociales donde se informó su muerte.

Goodall fue pionera en el estudio profundo sobre la vida de los chimpancés en su ámbito natural, a los que examinó exhaustivamente para entender mejor la evolución humana y conocer las condiciones de su vida en su propio contexto.

«Sus observaciones sobre la conducta instrumental de los chimpancés, sus hábitos de caza, su estructura social, sus emociones, su inteligencia y su personalidad individual revolucionaron la biología y nuestra percepción sobre los chimpancés y sobre nuestro lugar en la naturaleza» indicaron desde la organización sobre su trabajo.

De la mano de su expertíz, Goodall fundó un instituto que lleva su nombre y que ha inaugurado sedes incluso en Argentina, con sensible compromiso con el ambiente y las especies autóctonas de cada región para mejorar sus condiciones actuales.

Noticia en desarrollo.-