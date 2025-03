Negligencia en un centro de salud de Florencio Varela: dejaron una aguja clavada en la pierna de un bebé

Una madre denunció que, al llevar a su bebé de cuatro meses a vacunar a un centro de salud de Florencio Varela, le dejaron la aguja clavada en la pierna. El incidente ocurrió el viernes por la tarde en el Centro de Salud CAPS «Las Malvinas», en Gobernador Costa. Ante la denuncia, el municipio inició una investigación y apartó preventivamente al enfermero involucrado, mientras se evalúa si hubo mala praxis.

La madre, Karen, explicó que al llegar a su casa, notó que su bebé no dejaba de llorar y, al quitarle la venda, descubrió la aguja incrustada en su pierna, informó el medio TN.

«Fui a la salita a las 13:30, le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quité la cinta y vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna. No lo podía creer», relató Karen.

Ante la situación, Karen volvió al centro de salud, pero al llegar ya no se encontraba el enfermero. Un nuevo trabajador le explicó el protocolo de las vacunas y le aseguró que las agujas son estériles y tienen fecha de vencimiento. Aunque le sugirieron presentar una queja formal en el libro de reclamos, la mujer no se quedó tranquila y decidió llamar a la policía.

Denuncian mala praxis en Florencio Varela: el enfermero reconoció el error, pero la policía tomó acción al día siguiente

El enfermero fue entrevistado por las autoridades y, según la versión policial, admitió que la mujer lo había descubierto a tiempo. Aunque al principio le indicaron a Karen que no era necesario denunciar el caso y que debía dirigirse a la Municipalidad, el día siguiente un patrullero se presentó en su casa para llevarla a la comisaría.

Además de la denuncia de la madre, la directora de la Secretaría de Salud de Florencio Varela, Soledad Asteggiano, también presentó una denuncia formal. La mujer sospecha que las autoridades actuaron rápidamente para evitar problemas y proteger al centro de salud. «La llamaron a ella para que hiciera la denuncia primero, y con eso se protegieron», comentó.

El bebé fue trasladado al hospital Mi Pueblo, donde permanece internado. Karen explicó que le están realizando diversos estudios para evaluar si hubo complicaciones por la aguja, que sigue siendo el foco de infección. «Seguimos en el hospital. Le están haciendo análisis de sangre y orina. Uno espera que después de tantas vacunas el bebé tenga fiebre, pero está muy decaído, no toma la leche y sigue con fiebre. Ya van tres días», relató la madre.

Denuncian mala praxis en Florencio Varela: qué dijo la secretaría de Salud

El Gobierno de Florencio Varela decidió iniciar un sumario administrativo para investigar la actuación del enfermero involucrado. Según informaron fuentes oficiales, se tomaron las primeras medidas para separarlo del cargo mientras avanza la investigación.

A través de un comunicado oficial, la secretaría de Salud de la localidad expresó que, tras tomar conocimiento del caso a través de redes sociales, se puso en contacto con la familia y envió un móvil del SAME para realizar el seguimiento. Además, indicaron que ya iniciaron las acciones correspondientes para separar al enfermero de su puesto y asegurar el adecuado tratamiento del bebé y su familia.