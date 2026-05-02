¿No sabés qué leer? Estos son los recomendados de la librería Lecton de esta semana

El sueño del jaguar

Miguel Bonnefoy

Tres generaciones, cien años de revoluciones, mil historias de amor. Esta es una saga familiar donde el destino de los protagonistas se entrelaza con la historia de Venezuela.

Cuando una mendiga muda de Maracaibo, en Venezuela, encuentra a un recién nacido abandonado en las escaleras de una iglesia, no imagina el extraordinario destino que le espera al niño. Criado en la pobreza, Antonio será vendedor de cigarrillos, estibador y mozo en un burdel antes de convertirse en uno de los cirujanos más ilustres de su país. Lo conseguirá gracias a la ayuda de una mujer excepcional, Ana María, la primera médica de la región, con la que tendrá una hija a la que pondrán el nombre de su nación: Venezuela. Ligada así para siempre al lugar que la vio nacer, Venezuela soñará con marcharse a París pese a tenerlo todo en contra. Es en el cuaderno de Cristóbal, el último eslabón de la familia, donde por fin echarán raíces las mil historias de este asombroso linaje.



Inspirándose en su singular mitología familiar, Miguel Bonnefoy construye una apasionante saga en la que el destino de sus protagonistas se entrelaza con la turbulenta historia de Venezuela.

La novela, publicada por Libros del Asteroide, ganó el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y el premio Femina 2024.

Cementerio de trenes

Ariel Bosi

Un cementerio de trenes abandonado, un episodio trágico y una culpa enterrada por décadas. Una casa a la que nadie debiera haber vuelto jamás. Un puesto de diarios y una fábula sobre la vida, la predestinación y la muerte. Una anciana avara en un vagón atestado y una serie de casualidades siniestras. Un diario personal consagrado a contar cómo es la vida después del fin del mundo. Postales que se reiteran: niños que juegan donde no deberían, adultos marcados por traumas imposibles de expiar y decisiones irreversibles. Duelo, memoria, abuso y venganza.

En el primer libro de relatos de Ariel Bosi los fantasmas de nuestro pasado nos esperan para no soltarnos. El miedo habita en vecindarios aparentemente apacibles, en actos mínimos, en el aire espeso de lo no dicho. Las esquirlas de lo reprimido surgen desde lo más profundo, rompen la piel y dejan marcas permanentes.

Como cuentos narrados en torno a un fogón, las historias de Cementerio de trenes avanzan con calma engañosa hacia zonas oscuras donde lo moral y lo improbable se superponen, confirmando a este autor -formado en la mejor tradición del fantástico moderno e influenciado por la obra y el estilo de Stephen King- como una de las voces más prometedoras en su género.

Noche de paz

Juan Ignacio Bruzzo

Tras varios años celebrando Nochebuena por separado, una familia decide reencontrarse. La propuesta la hace el hermano menor, quien, consciente de la avanzada edad de su madre y presionado por la necesidad de presentar a su novia, toma la iniciativa.



Lo que comienza como una simple reunión familiar, pronto se transforma en una víspera un tanto incómoda para algunos. Los roces y viejos conflictos resurgen a medida que avanza la noche, sumando tensiones, comentarios malintencionados, miradas incómodas y silencios que dicen más que las palabras.

En medio del caos, secretos que muchos sabían pero que nunca se habían atrevido a verbalizar, comienzan a salir a la luz resentimientos acumulados, rivalidades ocultas y confesiones largamente postergadas. Entre las opiniones directas de una hermana mayor demasiado franca, la notable ausencia de un hermano no invitado y un evento inesperado que sacude a todos, esta Nochebuena se convierte en todo menos una noche de paz.

Tantos ojos sobre ellas

Alejandra Naughton

Marzo de 2020. Mati, un adolescente, se ve obligado a instalarse en la casona de su abuela Iris, en Caballito, cuando su madre queda varada en Nueva York. Allí, encuentra una fotografía cuidadosamente escondida en un cajón: una pareja abrazada en la playa, fechada en 1981. Ella, de rostro añinado; él, en segundo plano, oculto en la sombra. El hallazgo despierta su curiosidad: ¿quiénes son esas personas?



A partir de ese gesto mínimo, la novela se despliega con la certeza de que el pasado nunca es lineal: insiste, irrumpe, se filtra en el presente cuando menos lo esperamos. Iris y Rafa, su hija Ana, el propio Mati, y a su alrededor una constelación de personas y barrios que orbitan la historia. De Once a Congreso, de Flores a Caballito; y, entre medio, viajes relámpago a Villa Gesell, una beca en Irlanda, una estadía en Nueva York.

Mientras se cruzan espacios y tiempos de la historia reciente de la Argentina del regreso de la democracia a la pandemia transcurre esta novela generacional que nos recuerda que cada decisión que tomamos no solo define nuestra vida sino que también cancela infinitas vidas posibles.

Las reglas del Mikado

Erri De Luca

Ella es una joven gitana que huye de su familia para escapar de un matrimonio concertado; él, un relojero que acampa en la frontera y la acoge en su tienda. El encuentro inaugura un entendimiento hecho de diálogos nocturnos, un intercambio de saberes y visiones: ella, que cree en el destino, en las señales, en el dios de las cosas; él, que se siente un engranaje de la máquina del mundo y que interpreta ese mundo según las reglas del juego del Mikado, como si jugar fuera una forma de poner orden en el caos. Un entendimiento que durará toda una vida, incluso en la distancia, y que tendrá consecuencias que reverberarán a lo largo del tiempo: ambos tomarán decisiones inevitables que cambiarán el destino del otro.

La respiración cavernaria

Samanta Schweblin

«La lista era parte de un plan: Lola sospechaba que su vida había sido demasiado larga, tan simple y liviana que ahora carecía del peso suficiente para desaparecer. Había concluido, al analizar la experiencia de algunos conocidos, que incluso en la vejez la muerte necesitaba de un golpe final. Un empujón emocional, o físico. Y ella no podía darle a su cuerpo nada de eso. Quería morirse, pero todas las mañanas, inevitablemente, volvía a despertarse».

Así comienza La respiración cavernaria, uno de los más intensos y celebrados relatos de Samanta Schweblin ?una apasionante historia sobre la pérdida, el desconcierto, la obsesión y los recuerdos?, que cobra nueva vida y lecturas gracias a las impresionantes pinturas de Duna Rolando.

No quiero ser una rana

Dev Petty

Una rana quiere ser algo más que una rana húmeda y pegajosa. Un gato, tal vez. O un conejo. ¿Quizás un búho? Pero cuando llega un lobo, un lobo hambriento que odia comer ranas, nuestro héroe decide que tal vez ser una rana no es tan malo después de todo.