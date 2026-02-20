Neo Pistea activó el «modo diablo» e hizo vibrar a la Fiesta de la Manzana 2026: mirá las fotos de su show
El referente del trap nacional encendió la jornada inaugural con un show de alto impacto que hizo vibrar el campo central del predio. Con rimas afiladas y una puesta en escena de nivel internacional, el artista conectó con una multitud de jóvenes que transformó la primera noche de la Manzana 2026 en una verdadera fiesta urbana.
El trap nacional tuvo su momento de gloria en la primera noche de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026. Neo Pistea irrumpió en el escenario mayor con una energía arrolladora, respaldado por un juego de pantallas y luces que transformaron el campo en una verdadera pista de baile a cielo abierto.
Desde los primeros acordes, quedó clara la conexión del artista con una generación que coreó cada rima y convirtió el sector de boxes en el epicentro de los pogos más intensos de la velada.
A medida que avanzaba el show, el artista alternó entre sus clásicos fundacionales y sus lanzamientos más recientes, demostrando por qué sigue siendo una figura central de la escena.
Las imágenes capturadas reflejan no solo la potencia del músico en el escenario mayor, sino también el color de una juventud que llegó desde distintas ciudades del Alto Valle para ser parte de este inicio explosivo.
Miles de jóvenes colmaron el sector de campo para disfrutar de un despliegue sonoro y visual que marcó el pico de energía de este viernes.
Fue la antesala perfecta para un fin de semana que continuará con grandes figuras y promete una concurrencia masiva en el predio de la Ruta 22.
Una marea de manos en alto acompañó cada beat en la zona del Campo Full.
