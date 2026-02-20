Diario RÍO NEGRO es protagonista en la Fiesta de la Manzana 2026: juegos, streaming en vivo y sorteos imperdibles

La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 vuelve a encender sus luces y Diario RÍO NEGRO dice presente con un espacio renovado y cargado de propuestas durante las tres noches del evento.

Ubicado estratégicamente en uno de los accesos principales al predio, el stand es el punto de encuentro para los asistentes que buscan entretenimiento, información y la posibilidad de llevarse premios imperdibles.

Sorteos 114° Aniversario: el sueño del 0 km

Quienes visiten el stand tienen una oportunidad única para participar del sorteo por el 114° aniversario de Diario RÍO NEGRO. El mecanismo es sencillo:

Comprá la edición impresa del día .

. Completa los cupones con tus datos.

Depositalos en las urnas habilitadas para participar por dos Toyota Yaris 0 km.

Además, el stand será el escenario de uno de los momentos más esperados del verano: el domingo por la noche se realizará el gran sorteo de la pileta instalada de Vital Servicios.

Visitá el stand de Diario RÍO NEGRO. Fotos: Alejandro Carnevale.

Río Negro Radio: la fiesta en tiempo real, seguí la transmisión en vivo

Para quienes no puedan acercarse al predio o quieran revivir los mejores momentos, Río Negro Radio transmitirá en vivo vía streaming desde el corazón del stand.

Horario: Cada jornada a partir de las 19:00 .

Cada jornada a partir de las . Contenido: Entrevistas, el color de la fiesta y el minuto a minuto de lo que sucede en el escenario mayor.

Entrevistas, el color de la fiesta y el minuto a minuto de lo que sucede en el escenario mayor. Cómo verlo: A través de nuestro canal de Youtube https://www.youtube.com/DiarioRioNegro

Diversión para las infancias y sorteos de entradas

Pensado como un espacio para compartir en familia, el stand ofrece actividades interactivas y juegos diseñados especialmente para los más chicos. Pero los adultos también tienen sus beneficios: se realizarán sorteos de entradas para los shows, acceso a predios exclusivos y otras sorpresas durante las tres jornadas.