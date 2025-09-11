Neuquén 2050: 8 imágenes potentes que nos traen el futuro de esta ciudad capital

Hacer “inteligencia de futuro” es buscar, hallar y usar la información de lo que sucede a nuestro alrededor para relacionarla entre sí e intentar generar nuevos conocimientos. ¿Para qué? Para identificar esas señales de futuro en este presente. Porque todo aquello que dará forma al”por-venir” ya está acá. Esas semillas de cambio están germinando delante de nuestros ojos.

¿Cuáles son esos hechos portadores de futuro? Son esas señales de cambio y fenómenos sutiles, en estado nacientes que anuncian tendencias que van a comenzar a tomar fuerza y forma y que van a afectar el desarrollo próximo.

Este ejercicio lo lideró semanas atrás Lucas Albanesi, desarrollador neuquino especializado en urbanismo y construcciones industriales, quien convocó a través de redes sociales a referentes locales de diversos ámbitos para que compartieran su visión sobre el futuro de la ciudad de Neuquén, y luego transformó esos aportes en renders que permiten visualizar un posible horizonte urbano (y que ilustran esta nota).

¿Cómo imaginamos la ciudad de Neuquén en 2050?

Esa fue la pregunta que impulsó una construcción colectiva de ideas y proyecciones sobre el futuro urbano de la capital patagónica. El resultado: una serie de imágenes digitales hiperrealistas, creadas mediante inteligencia artificial, que plasman una ciudad más verde, tecnológica, conectada con el mundo y profundamente integrada con su entorno natural.

“Proyectar ciudad es una forma concreta de comprometerse con el desarrollo regional. Estas imágenes no son ciencia ficción: son una invitación a pensar y diseñar una Neuquén posible”, comenta Albanesi, gerente comercial de Gran Valle Negocios S.A.

¿Qué surgió del ejercicio de imaginación?

Entre las ideas compartidas de los convocados:

– Santiago Franco propuso un skyline con grandes torres, más integración con los ríos Neuquén y Limay, urbanización conectada de las islas, una ciudad expandida hacia la meseta con zonas logísticas, y un transporte público fortalecido que permita reducir el uso del auto.

– Rodrigo Bustos sumó la inspiración de ciudades como Oslo y Zurich, donde la tecnología, la planificación y la calidad de vida son ejes centrales.

– Anabel Zerahia imaginó una ciudad más conectada, que preserve la naturaleza que la caracteriza, con estrategias que mejoren la circulación, la agilidad urbana y la habitabilidad.

– Matías Oseroff proyectó una Neuquén con mayor intercambio internacional, conectada con el mundo mediante vuelos directos y una oferta turística, cultural y gastronómica de nivel global.

– Bruno González propuso que los beneficios de la energía exportada se reinviertan en calidad de vida, y visualizó una ciudad más verde y con decisiones políticas más ágiles.

– Martín López planteó una ciudad silenciosa y ecológica, con transporte compartido, bicisendas bajo sombra vegetal, edificios con bioarquitectura y energía renovable generada en fachadas y aerogeneradores urbanos.

–Guillermo Badano describió una ciudad desarrollada con visión científica, con movilidad inteligente, tren rápido a Buenos Aires, construcción con paneles SIP, reducción de emisiones mediante forestación, y exportación de soluciones industriales sostenibles.

Las imágenes generadas integran todos estos enfoques, respetando edificios actuales e incorporando elementos futuristas como trenes eléctricos elevados, parques urbanos, arquitectura verde, puentes modernos y sectores industriales estratégicos que dialogan con la naturaleza.

Albanesi piensa tras este encuentro: “El Neuquén de 2050 se empieza a construir con la imaginación de hoy, pero también con decisiones concretas. Estas ideas buscan inspirar, provocar y sobre todo, abrir la conversación”.

La conexión con nuestro futuro a través de imágenes poderosas puede influir en decisiones con repercusiones a mediano y largo plazo en nuestras vidas personales y en comunidad al tiempo que noos permite saber hacia dónde vamos, con qué propósito e identidad. Hermoso ejercicio este de ver germinar semillas de futuro.

