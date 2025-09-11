Revelaron la sorpresa pensada para las infancias en el Aniversario de Neuquén

La Prehistoria también tiene su lugar en la transformación de los espacios recreativos | Foto: Gentileza.

La mirada de los más chicos suele ser distinta. Ven la ciudad desde otra perspectiva, una que a veces los adultos olvidamos y que también es esencial incorporar. Para ellos, los grandes proyectos y el asfalto no es lo más importante: lo que quieren y necesitan es jugar.

Durante las vacaciones de invierno, Javier, un niño de seis años de Neuquén, viajó a Buenos Aires y quedó fascinado con la variedad de juegos en las plazas porteñas. Encontró estructuras con forma de cohete, de árbol, de nutria; algunas de madera, otras de plástico o de metal. El cohete fue su preferido.

Un mes después, ese mismo niño tuvo la oportunidad de preguntarle directamente al intendente Mariano Gaido si alguna vez Neuquén tendría “plazas grandes, una con cohete, como en Buenos Aires”.

Aquella pregunta ingenua dio pie a una respuesta novedosa por parte del primer mandatario local: un anuncio del cual casi no se ha hablado.

El Tren Del Valle dice presente con locomotoras y estaciones | Foto: Gentileza.

Entre octubre y noviembre se sumará una propuesta pensada especialmente para los niños: se renovarán siete plazas de la ciudad donde se instalarán juegos modernos, visualmente muy atractivos, diseñados para que los más chicos disfruten de nuevos espacios de recreación al aire libre.

Es una inversión que realiza el municipio con fondos propios del superávit para remodelar la ciudad.

En tiempos en que la mayoría de las actividades infantiles están mediadas por un costo —clases, clubes, espectáculos o centros privados de entretenimiento—, las plazas ofrecen un espacio público y gratuito, accesible para todos. Para muchas familias, las plazas son la posibilidad de brindar a los hijos momentos de juego y recreación saludable, sin que eso implique un gasto extra.

La plaza del Parque Central también será la primera en estrenar los juegos. Los trenes serán la temática de este lugar tan usado por los neuquinos, en conmemoración a la Trochita y a los primeros fundadores de la ciudad. Este espacio de juegos fue diseñado tomando como concepto el recorrido del Tren del Valle, junto con los colores del escudo de la provincia.

En el sector del Observatorio, en el Parque Norte, habrá un mangrullo inspirado en las antiguas cuevas de las montañas, con sogas, troncos, toboganes y juegos lúdicos. También, un juego inspirado en la tienda Kau de los tehuelches, con redes para trepar y para pasar por él de un lado al otro y sogas que se cruzan como obstáculos.

Mangrullo inspirado en las antiguas cuevas de las montañas | Foto: Gentileza.

La tradicional Plaza de Boca de Unión de Mayo es otra de las remodelaciones. Se transformará en un gran espacio verde, moderno y con un área de juegos que tendrá una gran estructura temática de dinosaurios con tres toboganes en altura.

En la plaza que se encuentra frente al espacio de la Diversidad, en las cercanías de la ex rotonda Ángel Dalla Vallentina, se instalará un mangrullo con forma de zorro de 6.5 metros de altura y 10 metros de extensión. Estará ubicado próximo al nuevo estacionamiento subterráneo, donde también habrá un centro comercial y un polo gastronómico.

La renovación de las plazas no solo implica nuevas estructuras, sino también la oportunidad de recuperar la esencia del juego compartido. Un recordatorio de que, a veces, ideas valiosas surgen de voces pequeñas.