Neuquén amplía el servicio COLE: cuáles son las nuevas líneas y a qué barrios llegarán

El municipio mostró 36 colectivos cero kilómetro que se sumarán al sistema COLE en la capital neuquina. Foto: Matías Subat.

Neuquén anunció la ampliación del sistema de transporte público COLE con nuevas líneas de colectivo que llegarán a barrios y loteos donde antes no había servicio. El municipio presentó este jueves 36 unidades que comenzarán a circular en unas dos semanas y ampliarán los recorridos del transporte urbano.

Según se informó durante la presentación oficial en el Parque Jaime de Nevares, el sistema pasará a contar con 216 colectivos en funcionamiento en la ciudad. El intendente Mariano Gaido encabezó el acto junto al gobernador Rolando Figueroa y autoridades del área de transporte.

Nuevas líneas de COLE llegarán a loteos con servicios

El subsecretario de Transporte Urbano, Mauro Espinosa, explicó que se incorporarán recorridos hacia dos sectores que hasta ahora no contaban transporte: el distrito 7 de Altos del Neuquén y el distrito 2 en Terrazas del Neuquén, dentro del Polo Científico Tecnológico.

El funcionario indicó que el servicio que ingresará a Altos del Neuquén será la línea 10, mientras que el recorrido que conectará el sector de Terrazas del Neuquén llevará el número 31.

El plan incluye el servicio de colectivos nocturnos cada 45 minutos en varios barrios. Foto: Matías Subat.

Espinosa detalló que la línea 31 partirá desde el sector de Terrazas del Neuquén y se conectará con la avenida Obrero Argentino, pasando por el barrio Confluencia y el Paseo Costero. Las unidades cero kilómetros comenzarán a circular una vez que se instalen las validadoras para el cobro del boleto.

Cambios en el COLE de Neuquén: agregan líneas, recorridos y servicio nocturno

Por otro lado, el funcionario agregó que se contará con un servicio nocturno que tendrá una frecuencia aproximada de 45 minutos y alcanzará barrios como Parque Industrial, Valentina Norte, Valentina y Sapere.

Durante la presentación del sistema, Gaido afirmó que: “Es el mejor y el más importante servicio de transporte urbano del país”. El intendente también destacó que las nuevas unidades incorporan equipamiento para accesibilidad y seguridad.

En tanto, el gobernador Figueroa remarcó que «por primera vez Parque Industrial tendrá colectivos toda la noche» y felicitó al intendente por la inversión en la obra pública.