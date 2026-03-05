Nuevo COLE en Neuquén: habrá servicio nocturno cada 45 minutos y el transporte entrará a los loteos con servicios

El gobernador Figueroa y el intendente presentaron las nuevas unidades que se sumarán al servicio urbano (foto Matías Subat)

El intendente Mariano Gaido presentó hoy en el Parque Jaime De Nervares las nuevas unidades de transporte público que se incorporarán en unas dos semanas al servicio urbano. Con los nuevos coches en circulación, serán 216 colectivos en los recorridos por la ciudad.

El subsecretario de Transporte Urbano, Mauro Espinosa, destacó que son dos sectores que antes no tenían circulación de transporte público los que se suman con nuevos recorridos: el distrito 7 de lotes con servicios o barrio Altos del Neuquén (a la vera de autovía norte, por Casimiro Gómez) y el sector del distrito 2 en Terrazas del Neuquén, en la zona del Polo Científico Tecnológico.

Ese recorrido que ingresará a la primera urbanización de lotes con servicio (869 lotes) será el de la línea 10 y el del Terrazas llevará el número 31.

«Es el mejor y el más importante servicio de transporte urbano del país», destacó Gaido, quien ofició de anfitrión para la incorporación de unidades cero kilómetro en un acto de presentación con el gobernador Rolando Figueroa. «Tiene cámaras de seguridad, calefacción y ahora le sumamos con las nuevas unidades, tecnología para personas con discapacidad: van a estar informados con alertas sonoras, las paradas en las diferentes etapas», dijo Gaido.

Destacó que los nuevos circuitos incluirán Parque Industrial, el Polo Científico Tecnológico (Terrazas) donde «los nuevos estudiantes para el Instituto Vaca Muerta, podrán tener boleto neuquino gratuito y llegar en colectivo», dijo el intendente.

El gobernador agregó que «por primera vez Parque Industrial tendrá colectivos toda la noche, nos comentaba el presidente de la vecinal; es un gran esfuerzo el que hace Neuquén con este tipo de transporte moderno, pero además sumamente accesible, en una ciudad del sur argentino: esto es trabajar en políticas públicas», felicitó el mandatario. Detalló luego el aporte del nuevo transporte (el eléctrico) al desarrollo del turismo y la importancia de los nuevos coles en horario extendido para los centros asistenciales.

Dónde amplían recorridos

Espinoza explicó que el nuevo transporte que saldrá de Terrazas -en el Polo Científico Tecnológico- conectará con la avenida Obrero Argentino, en el extremo sur de la ciudad, zona de Confluencia y del Paseo Costero. Será la línea 31 y comenzará a circular cuando las unidades cero kilómetro se sumen a los recorridos actuales.

Con las 36 unidades funcionando, habrá una mayor cobertura de lo que actualmente se realiza con los recorridos de los 120 coches. «Habrá más frecuencias y lugares donde implementarlos», dijo Espinosa. Las nuevas unidades comenzarán a circular cuando se les incorporen las validadoras para el cobro del boleto.

El servicio nocturno tendrá una frecuencia de unos 45 minutos y circularán en Parque Industrial, Valentina Norte, Valentina, Sapere y «en todos los barrios, antes teníamos solo dos líneas» de recorrido, recordó.