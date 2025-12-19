Neuquén anticipa la Navidad con grandes propuestas: feria, sabores y actividades

El Parque Jaime de Nevares concentrará este fin de semana una agenda intensa por los festejos de la Navidad. Se trata de la Edición Navideña de Neuquén Emprende, una propuesta pensada para celebrar el espíritu de las fiestas en comunidad. Se desarrollará en conjunto con la tercera edición de “Confluencia de Sabores”, un espacio que combina lo mejor de la producción artesanal neuquina con una destacada oferta gastronómica.

El evento será este 20 y 21 de diciembre de 19 a 24 horas con entrada libre y gratuita. La feria reunirá emprendedores, cultura y entretenimiento en un espacio abierto para todos y todas. El plus gastronómico combinará lo mejor de la producción artesanal neuquina con una destacada oferta.

La propuesta invita a recorrer, elegir regalos para las fiestas, acompañar las celebraciones de fin de año y apoyar el trabajo de emprendedores y emprendedoras de la ciudad.

Habrá más de 170 stands ofrecerán productos de decoración, diseño, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, plantas y regalos navideños para todas las edades. Entre los rubros destacados se encuentran accesorios, aromas, artesanías, encuadernación, madera, macramé, textil y vitrofusión.

La feria, además, contará con una rifa con premios aportados por los propios emprendedores y con sectores de propuestas accesibles en cada stand, con el objetivo de facilitar las compras en este contexto festivo.

Lomos, hamburguesas, panchos, shawarma y pizzas serán parte de la amplia propuesta delos famosos carritos gastronómicos; puestos de bebidas con jugos naturales, licuados, cervezas artesanales y destilerías locales y un sector de fuegos con carnes a las brasas completarán esta amplia carta.

También estará presente la Estación del Bienestar, un espacio dedicado a la promoción de la salud, donde profesionales realizarán testeos de VIH y sífilis y aplicarán vacunas del calendario obligatorio para personas adultas.

Además de la feria y las actividades recreativas, la Edición Navideña de Neuquén Emprende contará con una destacada grilla de espectáculos musicales y artísticos, con presentaciones en vivo de artistas y agrupaciones locales y regionales, que acompañarán cada jornada y aportarán identidad, emoción y celebración a este gran encuentro de fin de año. Río Negro también dirá presente en la feria para que vecinos y vecinas puedan acceder de manera gratuita a la edición impresa del diario.

Elevé Danza y la Misa Criolla en la feria

El Parque Jaime de Nevares concentrará este fin de semana una agenda intensa por los festejos de la Navidad con el espectáculo aéreo de Elevé y la Misa Criolla como eventos principales de la feria Neuquén Emprende.

“Navidad en las Estrellas”, la propuesta aérea de Eleve Danza será uno de los momentos más esperados del domingo. Foto: gentileza Elevé.

El espectáculo de Elevé Danza contará con 35 artistas acróbatas, quienes trabajarán suspendidos en estructuras y operarán en altura bajo estrictos protocolos de seguridad. Además, siete músicos de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, ubicados alrededor de un gran Pino de Navidad instalado en el piso, conformando una puesta musical envolvente que se integrará visual y sonoramente a la estructura principal del show.

La “Misa Criolla” de Ariel Ramírez, famosa obra de música folclórica argentina dará marco a la noche del sábado con voces corales conducidas por el maestro Naldo Labrín.

La magia de correr en Neuquén Capital Navideña

Aventura Kids es la propuesta que ofrece la municipalidad de Neuquén que tiene como protagonistas a los más chicos.

Se trata de una actividad vespertina recreativa y deportiva que se desarrollará en el marco de “Neuquén Capital Navideña”. Será el próximo 20 de diciembre, en el que niñas y niños de 0 a 12 años, junto a sus familias, podrán disfrutar de una carrera de 2 kilómetros llena de alegría, música y espíritu navideño.

El punto de largada será el Pino Navideño, en la intersección de Avenida Argentina y Roca. Allí se entregarán remeras a las 19. Son limitadas, con 2000 unidades para los primeros inscriptos.

La entrada en calor será a las 20, con bailes y ritmos para toda la familia. La largada oficial será a las 21.

Para el cierre, un emotivo coro navideño llenará la ciudad de música y espíritu festivo. La participación es gratuita y atráves de la página web de la municipadad.