Neuquén dio marcha atrás con la caza del puma: «La gestión no está de acuerdo con la cacería de especies autóctonas»

Tras las críticas por la habilitación de la caza del puma en el Reglamento de Caza Mayor de Neuquén, el Ministerio de Turismo de la provincia decidió derogar los cuatro artículos que permitían la práctica. Se trata de la única especie nativa, entre otras dos exóticas, el ciervo colorado y el jabalí.

«¿Por qué decidió derogarse?», preguntó Diario RÍO NEGRO. «Se deroga porque la gestión no está de acuerdo con la cacería de especies autóctonas. No promocionamos el turismo cinegético (caza deportiva)», respondió el ministro de Turismo de Neuquén, Gustavo Capiet.

«En segundo lugar -agregó-, hay una cuestión social: la cacería de los animales autóctonos está mal vista y, ni siquiera se la puede considerar una actividad comercial. No hay mercado».

Cuatro artículos que generaron «un problema de Estado»

El funcionario comentó que el Reglamento de Caza Mayor tiene 50 años y contiene alrededor de 150 hojas. «Año tras año, se van modificando las fechas en función de la apertura y cierre de la temporada, los precios de coto de caza, los permisos de caza trofeos, de descarte, las guías de traslado. La realidad es que, en estos 50 años, se ha ido cambiando poco», acotó y agregó: «De repente, firmé una resolución de 150 hojas donde había cuatro artículos que generaron un problema de Estado».

La caza control del puma sigue incluida, advirtió. Es decir, en los casos en que el animal mata «no para comer sino para hacer daño». «Este año, Fauna incorporó proyectos y no me di cuenta. Se incorporaron cuatro artículos que no estaban vinculados al control del puma sino a la cacería deportiva, con dos ejemplares por coto y un máximo de 10«, señaló.

En relación a la caza deportiva, comentó que «hubo años en que Fauna llevaba adelante un inventario y si había superpoblación, habilitaba la práctica. Años en que no y por lo tanto, no lo incluía».

Mencionó además que, «en los últimos 10 años no se ha presentado ni un solo puma cazado en forma legal. Sí hemos detectado mucho furtivo. Se deben cazar unos 500 ciervos por temporada y muchos más jabalíes. Cuando saltó lo de los pumas ayer, inmediatamente sugerí derogarlo».

El último domingo, el Diario RÍO NEGRO publicó el alcance del nuevo reglamento de caza mayor previsto para este año. Desde la organización Sintientes salieron a repudiar la medida: «Para proteger los intereses ganaderos y de los cazadores, firmaron un documento que habilita la caza de animales nativos. Están matando la biodiversidad con esta resolución«. Acompañaron además el reclamo y el pedido de audiencia urgente con Capiet, a través de la asociación Pumakawa y el Observatorio de lo Silvestre.

«Invitamos a las autoridades a dejar de justificar la muerte de seres sintientes y a que trabajen en métodos sostenibles y éticos para evitar que los pumas se acerquen a campos ganaderos«, cuestionaron en las redes sociales.

Sobre las críticas, Capiet recalcó que en el momento en que sugirió derogar los artículos vinculados a la caza del puma, «el gobernador accedió y fue un alivio. Porque va en la línea de lo personal».

«¿Y por qué la Dirección de Fauna de Neuquén incluyó la caza del puma, entre el jabalí y el ciervo colorado?», se le consultó. «Sin dudas, lo hicieron desde su visión de investigadores. Ellos mismos argumentaron que, en 10 años, no precintaron un solo puma. De todos modos, hasta el momento no he podido hablar ni con Fauna ni con el Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN). Me enteré de la noticia saliendo del aeropuerto de Neuquén rumbo a Corrientes (sede del Consejo Federal del Turismo) con una cantidad de mensajes impresionantes», contestó.