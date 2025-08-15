Neuquén lanzó un programa para que los jóvenes muestren su talento: de qué se trata y cómo inscribirse

El concurso incluirá votaciones online, audiciones en distintas localidades y premios de hasta cinco millones de pesos.

Neuquén presentó este jueves el programa “NQN LATE”, una propuesta cultural destinada a promover y visibilizar a jóvenes talentos en distintas disciplinas artísticas. «Es una forma de poder visibilizar el talento que tienen nuestro jovenes«, afirmó la secretaria de Juventudes y Diversidad, Luz Blanco.

En una entrevista con RIO NEGRO RADIO, la funcionaria indicó: «Es un certamen que veníamos esperando hace mucho, que nos ha pedido el gobernador Rolando Figueroa y la ministra Julieta Corroza».

«Desde la secretaria venimos recorriendo mucho la provincia y los mismos jovenes nos venían pidiendo algún espacio donde se pueda potenciar y visibilizar su talento de todo tipo», agregó.

Un certamen que buscará talentos en cada rincón de Neuquén

El lanzamiento tuvo lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo, con la presencia de autoridades provinciales y municipales.

El programa, impulsado por la Secretaría de Juventudes y Diversidad, cuenta con un presupuesto de 11 millones de pesos. Incluirá música, freestyle, danza urbana, poesía, artes visuales, performance y otras expresiones contemporáneas.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Julieta Corroza, afirmó: “Para nosotros es muy importante poder generar estas políticas públicas, estas oportunidades para que nuestros jóvenes puedan mostrar sus talentos”.

“Nuestros socios estratégicos para eso siempre son los intendentes, son los diputados de la zona y son los delegados regionales”, dijo.

Convocatoria abierta y un proceso en tres etapas hasta la gran final

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 24 de agosto y podrán participar personas de 18 a 35 años con domicilio en Neuquén. Deberán enviar un video de hasta dos minutos al mail oficial, con datos personales y DNI actualizado. También se aceptarán grupos de hasta cinco integrantes.

El material recibido será publicado en la cuenta de Instagram @nqnlate, donde se abrirá una votación online del 25 al 27 de agosto. El 28 se anunciarán los seleccionados para la siguiente fase.

Los elegidos participarán en audiciones presenciales: el 31 de agosto en Plottier, el 7 de septiembre en San Martín de los Andes y el 13 en Chos Malal. Un jurado de artistas reconocidos definirá tres ganadores por zona.

Premios millonarios y la promesa de grandes escenarios para los finalistas

El primer puesto de cada región recibirá dos millones de pesos y competirá en la final del 21 de septiembre en la Isla 132, con un premio mayor de cinco millones de pesos. Los segundos y terceros puestos tendrán la oportunidad de ser teloneros en el show final.

Además de los premios en efectivo, los ganadores podrán participar en festivales provinciales y nacionales, y recibir asesoramiento de gestores culturales y productores.

Durante el lanzamiento, la cantante neuquina «Cami» Canziani se presentó en vivo, mientras que Oriana Farizano realizó una pintura en tiempo real, anticipando el espíritu creativo que busca impulsar “NQN LATE”.

Además, en el acto participaron el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepe” Ousset, el subsecretario de Cultura, Oscar Sarhan, la secretaria Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, diputados, intendentes y delegados regionales, funcionarios provinciales y municipales