El Confluencia de Sabores ya tiene fecha confirmada en Neuquén: será en septiembre y habrá gran variedad de propuestas

El Jaime de Nevares volverá a ser el escenario de una gran fiesta, en septiembre llega una nueva edición del Confluencia de Sabores. Este evento combina lo mejor de la gastronomía con un amplio abanico de propuesta para el disfrute de los vecinos de Neuquén.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció la fecha para la segunda edición de la feria gastronómica «Confluencia de Sabores». Será el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el parque Jaime de Nevares.

“El evento busca mostrar lo mejor de la gastronomía local, destacando a chefs, productos regionales y restaurantes de la ciudad. La propuesta incluye comida tipo finger food gourmet, con reversiones de platos de reconocidos establecimientos, además de música en vivo y demostraciones culinarias en el momento”, adelantó Diego Cayol, secretario de Turismo y Promoción Humana.

Siguiendo la misma línea, Joaquín García González, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica del Neuquén, señaló que “este es un evento pensado para que vecinos y turistas disfruten de lo mejor de nuestra cocina, pero también para mostrar el trabajo y la creatividad de nuestros chefs y emprendedores”.

El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.

Alrededor del predio hay siete paradas de colectivo. Estas son Las línea que te dejan en inmediaciones del parque:

Por calle Entre Ríos:

Línea 4 : conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva.

: conecta Villa Ceferino y Ciudad Deportiva. Línea 7 : conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur.

: conecta Cuenca XV Sector 2 y 7 de Mayo y Area centro Sur. Línea 10 : conecta Hibepa y Area Centro Sur.

: conecta Hibepa y Area Centro Sur. Línea 11 : conecta Gran Neuquén y Area Centro Este

: conecta Gran Neuquén y Area Centro Este Línea 27 : conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur.

: conecta Gran Neuquen Norte y Área Centro Sur. Línea 28: conecta Sapere y Valentina Rorte Rural.

Por calle Alderete:

Línea 5 : conecta Hibepa y Confluencia Rural.

: conecta Hibepa y Confluencia Rural. Línea 12 : conecta Los Hornos y Mariano Moreno.

: conecta Los Hornos y Mariano Moreno. Línea 16 : conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More.

: conecta Cuenca XVI Sector 8 y Mariano More. Línea 25 : conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.

: conecta Cuenca XV y Confluencia Rural.



Por calle Arturo Illia: