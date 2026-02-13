Neuquén licitará la compra de medicamentos para los próximos ocho meses

Más de un tercio de los productos que se buscan adquirir en 2026 no superan el precio de la misma licitación. Foto: archivo Matías Subat.

El ministerio de Salud de Neuquén lanzará licitaciones sanitarias para obtener medicamentos para los siguientes ocho meses. La medida se tomó en 2025 y permitió que dicha área de gobierno bajara el gasto en medicamentos.

Más de un tercio de los productos que se pretenden adquirir en las ofertas sanitarias de 2026 no superan el precio de la misma licitación en microbiología y diálisis del año anterior.

Iris Martín, subsecretaria de Administración Sanitaria, sostuvo que el ahorro generado por el ministerio no fue una casualidad, sino que sucedió gracias a la apertura de la competencia y a la mejora de los procesos.

“Que el 34,5% de las licitaciones no hayan superado el precio de la misma licitación anterior, a pesar de la inflación, demuestra que el método funciona”, subrayó la subsecretaria.

Además, explicó que mejorar la cadena de pagos «nos ayudó para que en ciertos rubros tengamos más de 30 ofertas diferentes». Y recordó que antes cómo máximo habían 8 propuestas.

“Cuando tenés pocos proveedores, sin previsión de pagos, el costo financiero es alto y lo incluyen en la cotización. Abrir el juego y tener mejores propuestas es lo que nos ayuda a bajar los precios”, detalló la funcionaria.

Según detallaron desde el ministerio, la apertura en las licitaciones para sillones y equipos de diálisis ya permitió ahorrar más de $100 millones.

La licitación de insumos sanitarios en 2025

Según el Comité Provincial de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el proceso licitatorio en 2025 generó un ahorro de más de $430 millones al adjudicar la propuesta de una empresa frente a otra que superaba los $1.000 millones.

El análisis económico comparó las ofertas con proyecciones ajustadas por inflación y reveló que los precios adjudicados se mantienen por debajo de las estimaciones.

En insumos críticos de identificación bacteriana, la brecha entre proveedores alcanzó 76,5%, mientras que en hemocultivos fue de 19,6%. Además, la reducción del gasto fue del 31,4% mientras se duplica la capacidad de procesamiento de muestras.