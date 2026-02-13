Neuquén lidera el ranking nacional de sueldos: Córdoba y Mendoza fuera del top 10, mirá en qué posición quedó Río Negro
Un informe oficial del ministerio de Capital Humano confirma la hegemonía patagónica en los ingresos. Mientras la provincia petrolera roza los $2,7 millones mensuales, los distritos históricos del centro del país quedaron rezagados.
Un nuevo informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del ministerio de Capital Humano reveló que Neuquén se consolida como la provincia con los mejores sueldos de Argentina. El estudio, que toma los salarios netos promedio a septiembre de 2025, expone una brecha cada vez más marcada a favor de la Patagonia.
Neuquén encabeza la lista con un ingreso promedio de $2.716.975. La cifra está fuertemente influenciada por la actividad en Vaca Muerta, que genera haberes muy superiores al promedio nacional y tracciona al resto de los sectores económicos de la provincia.
¿En qué posición quedó Río Negro?
La provincia se ubicó en el sexto lugar (6°) del ranking nacional, consolidándose en el lote de los mejores ingresos del país. Con un sueldo promedio de bolsillo de $1.591.617, Río Negro supera a los grandes distritos productivos de la zona centro, quedando apenas por detrás de CABA y Tierra del Fuego.
El dato llamativo del informe es el rezago de provincias históricamente ricas. Córdoba quedó fuera del «top 10», ubicándose en el puesto 12° con $1.249.236, mientras que Mendoza cayó al puesto 17°, con un promedio de $1.193.190, menos de la mitad de lo que se gana en Neuquén.
Ganarle a la inflación
El estudio oficial destaca otro punto clave para la región: la mayoría de los salarios crecieron por encima de la inflación interanual (31,8%). Sin embargo, Neuquén y Río Negro lideraron también esta tabla, con aumentos superiores al 40%, logrando una recuperación real del poder adquisitivo mayor a la del resto del país.
Más abajo, pero todavía en niveles relativamente altos, están otras jurisdicciones como Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río Negro, cuyos promedios se mantienen por debajo de los dos millones de pesos pero por arriba del promedio general. Provincias densamente pobladas como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se ubican en posiciones intermedias del ranking.
En el extremo opuesto se encuentran Santiago del Estero, Misiones y Tucumán, con los salarios promedio más bajos de todo el país, todos por debajo del millón de pesos.
Este contraste del estudio entre nivel de ingresos y tasa de crecimiento salarial indica que no existe una relación directa entre cuánto se gana y cuánto aumentó el sueldo, al menos en el período analizado. La diferencia principal sigue siendo el nivel absoluto de ingresos entre norte y sur del país.
Ranking de salarios del sector privado (sueldo neto septiembre 2025)
Alto en el ranking se ubican Neuquén, Santa Cruz y Chubut, con ingresos promedio que superan los dos millones de pesos mensuales. Estas tres provincias son las únicas en superar el promedio.
- Neuquén: $2.716.975
- Santa Cruz: $2.625.596
- Chubut: $2.256.286
- Tierra del Fuego: $1.957.050
- Capital Federal (CABA): $1.783.231
- Río Negro: $1.591.617
- Buenos Aires (Provincia): $1.460.358
- Gran Buenos Aires: $1.387.036
- Santa Fe: $1.344.213
- San Luis: $1.282.323
- La Pampa: $1.262.938
- Córdoba: $1.249.236
- Salta: $1.230.819
- Jujuy: $1.220.442
- Catamarca: $1.207.406
- San Juan: $1.200.395
- Mendoza: $1.193.190
- Entre Ríos: $1.144.901
- Formosa: $1.094.668
- La Rioja: $1.079.532
- Chaco: $1.040.056
- Corrientes: $1.022.123
- Tucumán: $983.566
- Misiones: $964.811
- Santiago del Estero: $939.471
