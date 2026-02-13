Neuquén lidera el ranking nacional de sueldos: Córdoba y Mendoza fuera del top 10, mirá en qué posición quedó Río Negro

Un nuevo informe del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del ministerio de Capital Humano reveló que Neuquén se consolida como la provincia con los mejores sueldos de Argentina. El estudio, que toma los salarios netos promedio a septiembre de 2025, expone una brecha cada vez más marcada a favor de la Patagonia.

Neuquén encabeza la lista con un ingreso promedio de $2.716.975. La cifra está fuertemente influenciada por la actividad en Vaca Muerta, que genera haberes muy superiores al promedio nacional y tracciona al resto de los sectores económicos de la provincia.

¿En qué posición quedó Río Negro?

La provincia se ubicó en el sexto lugar (6°) del ranking nacional, consolidándose en el lote de los mejores ingresos del país. Con un sueldo promedio de bolsillo de $1.591.617, Río Negro supera a los grandes distritos productivos de la zona centro, quedando apenas por detrás de CABA y Tierra del Fuego.

El dato llamativo del informe es el rezago de provincias históricamente ricas. Córdoba quedó fuera del «top 10», ubicándose en el puesto 12° con $1.249.236, mientras que Mendoza cayó al puesto 17°, con un promedio de $1.193.190, menos de la mitad de lo que se gana en Neuquén.

Ganarle a la inflación

El estudio oficial destaca otro punto clave para la región: la mayoría de los salarios crecieron por encima de la inflación interanual (31,8%). Sin embargo, Neuquén y Río Negro lideraron también esta tabla, con aumentos superiores al 40%, logrando una recuperación real del poder adquisitivo mayor a la del resto del país.

Más abajo, pero todavía en niveles relativamente altos, están otras jurisdicciones como Tierra del Fuego, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río Negro, cuyos promedios se mantienen por debajo de los dos millones de pesos pero por arriba del promedio general. Provincias densamente pobladas como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba se ubican en posiciones intermedias del ranking.

En el extremo opuesto se encuentran Santiago del Estero, Misiones y Tucumán, con los salarios promedio más bajos de todo el país, todos por debajo del millón de pesos.

Este contraste del estudio entre nivel de ingresos y tasa de crecimiento salarial indica que no existe una relación directa entre cuánto se gana y cuánto aumentó el sueldo, al menos en el período analizado. La diferencia principal sigue siendo el nivel absoluto de ingresos entre norte y sur del país.

Ranking de salarios del sector privado (sueldo neto septiembre 2025)

Alto en el ranking se ubican Neuquén, Santa Cruz y Chubut, con ingresos promedio que superan los dos millones de pesos mensuales. Estas tres provincias son las únicas en superar el promedio.

Neuquén: $2.716.975

$2.716.975 Santa Cruz: $2.625.596

$2.625.596 Chubut: $2.256.286

$2.256.286 Tierra del Fuego: $1.957.050

$1.957.050 Capital Federal (CABA): $1.783.231

$1.783.231 Río Negro: $1.591.617

$1.591.617 Buenos Aires (Provincia): $1.460.358

$1.460.358 Gran Buenos Aires: $1.387.036

$1.387.036 Santa Fe: $1.344.213

$1.344.213 San Luis: $1.282.323

$1.282.323 La Pampa: $1.262.938

$1.262.938 Córdoba: $1.249.236

$1.249.236 Salta: $1.230.819

$1.230.819 Jujuy: $1.220.442

$1.220.442 Catamarca: $1.207.406

$1.207.406 San Juan: $1.200.395

$1.200.395 Mendoza: $1.193.190

$1.193.190 Entre Ríos: $1.144.901

$1.144.901 Formosa: $1.094.668

$1.094.668 La Rioja: $1.079.532

$1.079.532 Chaco: $1.040.056

$1.040.056 Corrientes: $1.022.123

$1.022.123 Tucumán: $983.566

$983.566 Misiones: $964.811

$964.811 Santiago del Estero: $939.471

