El Alto Valle vuelve a rozar los 30°C: viernes de clima cálido y viento con ráfagas de casi 60 km/h

Esta semana el Alto Valle estuvo marcado por un gran descenso térmico. Desde el martes el clima se puso más fresco y le permitió a la región tener un respiro de las temperaturas sofocantes.

Si bien aflojó el calor intenso, el pronóstico adelantó que la temperatura se elevará durante este viernes y hacia el fin de semana largo, por ello acá te contamos los detalles del tiempo para este 13 de febrero.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Este viernes, tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada cálida y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima rozará los 30°C aunque la mínima se ubicará en los 12°C.

El cielo se mantendrá entre algo nublado y despejado durante todo el día, sin probabilidades de lluvia. Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse por la tarde con ráfagas de hasta 50 km/h; sin embargo, las condiciones serán más intensas durante la noche en Neuquén, donde se prevén ráfagas de hasta 59 km/h.

El detalle del clima en Neuquén

Temperaturas: Máxima de 28°C y mínima de 12°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: Cielo algo nublado con 15°C y vientos del oeste de 23 a 31 km/h .

Cielo algo nublado con y vientos del oeste de . Tarde: Temperatura de 28°C con vientos del sur (32-41 km/h) y ráfagas de hasta 50 km/h .

Temperatura de con vientos del sur (32-41 km/h) y ráfagas de hasta . Noche: Cielo despejado con 26°C, vientos del sureste de 32 a 41 km/h y ráfagas fuertes de 51 a 59 km/h.

El detalle del clima en Roca