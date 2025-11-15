ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Neuquén vive el Mercado de Sabores: shows, charlas y actividades únicas para disfrutar este fin de semana

La feria que reúne productos locales, patio de comidas, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia, se realiza este 15 y 16 de noviembre. Mirá el detalle del cronograma.

Redacción

Por Redacción

Mercado de Sabores en Neuquén

Mercado de Sabores en Neuquén

Finalmente abrió sus puertas en Neuquén, el tan esperado Mercado de Sabores. La feria, de entrada libre y gratuita, vuelve a reunir a productores y emprendedores de todo el Alto Valle en una edición imperdible. Te contamos todos los detalles del cronograma para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el Mercado Concentrador de Neuquén se llena de frutas, verduras y productos artesanales con precios que van desde los $500 hasta los $5.000 y más.

Los visitantes podrán recorrer el mercado desde las 12 hasta las 20 para comprar frutas y verduras al por mayor y menor a un excelente precio. Además también podrán disfrutar de la feria de elaboradores de alimentos, los food trucks, espectáculos, sorteos, charlas y demás actividades que se brindarán.

Mercado de Sabores: cronograma para este sábado y domingo

Según la información compartida por la organización del evento, el Mercado de Sabores contará con las siguientes actividades.

Sábado 15:

  • 14 hs – Charla: Conocé toda la información que te dice el rótulo de un alimento, a cargo de INTI.
  • 15 hs – Charla: Bienestar y salud, a cargo del médico gastroenterólogo Facundo Pereyra, reconocido por su programa B15 y considerado un referente en salud digestiva.
  • 16 hs – Charla: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa, a cargo de Carolina Rodríguez, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario.
  • 17 hs – Espectáculo: “Pintó Circo”, con Marito Diabolista.
  • 18 hs – Charla: Sugerencias para una alimentación saludable, a cargo de Samuel García, nutricionista del Ministerio de Salud de Neuquén.
  • 19 hs – Espectáculo: Danzas folklóricas de Bolivia con “Orgullo Chapaco” y “Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén”.

Domingo 16:

  • 14 hs – Charla: Buenas prácticas para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, a cargo de Ana Bogado (CIPPA).
  • 16 hs -Charla: Sugerencias para una alimentación saludable, a cargo de Samuel García.
  • 16 hs(en el escenario principal) – Presentación “El Nahue”(rap y funky) y taller de percusión afroperuana, coordinada por el profesor Arístides Scelzi.
  • 17 hs – Espectáculo infantil: “Ópera prima”, con Dúo D2.
  • 18 hs – Charla: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa, a cargo de Carolina Rodríguez, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario.
  • 19 hs – Danzas folklóricas de Bolivia con “Orgullo Chapaco” y “Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén”.

Temas

Mercado Concentrador

Mercado de Sabores

Neuquén

Finalmente abrió sus puertas en Neuquén, el tan esperado Mercado de Sabores. La feria, de entrada libre y gratuita, vuelve a reunir a productores y emprendedores de todo el Alto Valle en una edición imperdible. Te contamos todos los detalles del cronograma para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios