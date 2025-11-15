Neuquén vive el Mercado de Sabores: shows, charlas y actividades únicas para disfrutar este fin de semana
La feria que reúne productos locales, patio de comidas, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia, se realiza este 15 y 16 de noviembre. Mirá el detalle del cronograma.
Finalmente abrió sus puertas en Neuquén, el tan esperado Mercado de Sabores. La feria, de entrada libre y gratuita, vuelve a reunir a productores y emprendedores de todo el Alto Valle en una edición imperdible. Te contamos todos los detalles del cronograma para este sábado 15 y domingo 16 de noviembre.
Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el Mercado Concentrador de Neuquén se llena de frutas, verduras y productos artesanales con precios que van desde los $500 hasta los $5.000 y más.
Los visitantes podrán recorrer el mercado desde las 12 hasta las 20 para comprar frutas y verduras al por mayor y menor a un excelente precio. Además también podrán disfrutar de la feria de elaboradores de alimentos, los food trucks, espectáculos, sorteos, charlas y demás actividades que se brindarán.
Mercado de Sabores: cronograma para este sábado y domingo
Según la información compartida por la organización del evento, el Mercado de Sabores contará con las siguientes actividades.
Sábado 15:
- 14 hs – Charla: Conocé toda la información que te dice el rótulo de un alimento, a cargo de INTI.
- 15 hs – Charla: Bienestar y salud, a cargo del médico gastroenterólogo Facundo Pereyra, reconocido por su programa B15 y considerado un referente en salud digestiva.
- 16 hs – Charla: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa, a cargo de Carolina Rodríguez, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario.
- 17 hs – Espectáculo: “Pintó Circo”, con Marito Diabolista.
- 18 hs – Charla: Sugerencias para una alimentación saludable, a cargo de Samuel García, nutricionista del Ministerio de Salud de Neuquén.
- 19 hs – Espectáculo: Danzas folklóricas de Bolivia con “Orgullo Chapaco” y “Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén”.
Domingo 16:
- 14 hs – Charla: Buenas prácticas para evitar las enfermedades transmitidas por los alimentos, a cargo de Ana Bogado (CIPPA).
- 16 hs -Charla: Sugerencias para una alimentación saludable, a cargo de Samuel García.
- 16 hs(en el escenario principal) – Presentación “El Nahue”(rap y funky) y taller de percusión afroperuana, coordinada por el profesor Arístides Scelzi.
- 17 hs – Espectáculo infantil: “Ópera prima”, con Dúo D2.
- 18 hs – Charla: Cómo cuidar los alimentos, desde la góndola hasta tu mesa, a cargo de Carolina Rodríguez, directora técnica de la Sala de Elaboración de Alimentos de Centenario.
- 19 hs – Danzas folklóricas de Bolivia con “Orgullo Chapaco” y “Tinkus Kay Sur – Filial Neuquén”.
