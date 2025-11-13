Mercado de Sabores en Neuquén: los precios en frutas y verduras que no podés dejar pasar este fin de semana
Desde $500 a $5.000 y más, mirá las ofertas que podes encontrar en la feria neuquina que reunirá productos locales, patio de comidas, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia, este 15 y 16 de noviembre.
El Mercado de Sabores vuelve a reunir a productores y emprendedores de todo el Alto Valle. Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el Mercado Concentrador de Neuquén se llena de frutas, verduras y productos artesanales con precios que van desde los $500 hasta los $5.000 y más. Mirá las ofertas que no te podes perder.
Este fin de semana el Mercado Concentrador abrirá sus puertas de 12 a 20 horas para llevar a cabo la segunda edición de la feria más rica de la región. El evento será de entrada libre y gratuita debido a que el objetivo es promociona y celebrar la producción regional.
Durante el sábado y el domingo, los visitantes podrán recorrer el mercado para comprar frutas y verduras al por mayor y menor a un excelente precio. Además también podrán disfrutar de la feria de elaboradores de alimentos, los food trucks, espectáculos, sorteos, charlas y demás actividades que se brindarán.
Los precios en frutas y verduras que no podés dejar pasar en el Mercado de Sabores
Desde el Mercado Concentrador de Neuquén compartieron una lista de precios de referencia de frutas, verduras y productos varios que se pueden llegar a encontrar en la feria. Los valores parten desde los $500 y se elevan dependiendo la cantidad o variedad.
Verduras y hortalizas:
- Rúcula (por atado) $500
- Acelga (atado por 8kg) $5.000
- Cebolla seca (bolsa 20 KG) $8.000
- Lechuga repollada (cajón x 18kg) $12.000
- Papa blanca (bolsa 22kg) $11.000
- Tomate redondo (cajón x 18 KG) $43.000
- Zanahoria (bolsa x 10 KG) $8.000
- Zapallo Calabaza (bolsa x 17 KG) $7.000
Frutas
- Banana ecuador (caja x20 Kg) $48.000
- Kiwi (caja x 10kg) $75.000
- Mandarina (cajón x 18kg) $37.000
- Manzana verde (cajón x 19kg) $20.000
- Manzana roja (cajón x19kg) $17.000
- Naranja (cajón x 20kg) $20.000
- Pera (cajón x 19kg) $20.000
- Sandía (x kg) $ 1.000
Varios
- Huevos (x 6 maples) $34.000
- Azúcar (x10 kg) $7.500
- Harina (x 25kg) $16.000
Estos son solo algunos productos de la lista, pero desde la organización informaron que para ver el resto pueden ingresar al sitio web del Mercado.
Comentarios