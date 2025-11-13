Mercado de Sabores en Neuquén: los precios en frutas y verduras que no podés dejar pasar este fin de semana

El Mercado de Sabores vuelve a reunir a productores y emprendedores de todo el Alto Valle. Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el Mercado Concentrador de Neuquén se llena de frutas, verduras y productos artesanales con precios que van desde los $500 hasta los $5.000 y más. Mirá las ofertas que no te podes perder.

Este fin de semana el Mercado Concentrador abrirá sus puertas de 12 a 20 horas para llevar a cabo la segunda edición de la feria más rica de la región. El evento será de entrada libre y gratuita debido a que el objetivo es promociona y celebrar la producción regional.

Durante el sábado y el domingo, los visitantes podrán recorrer el mercado para comprar frutas y verduras al por mayor y menor a un excelente precio. Además también podrán disfrutar de la feria de elaboradores de alimentos, los food trucks, espectáculos, sorteos, charlas y demás actividades que se brindarán.

Los precios en frutas y verduras que no podés dejar pasar en el Mercado de Sabores

Desde el Mercado Concentrador de Neuquén compartieron una lista de precios de referencia de frutas, verduras y productos varios que se pueden llegar a encontrar en la feria. Los valores parten desde los $500 y se elevan dependiendo la cantidad o variedad.

Verduras y hortalizas:

Rúcula (por atado) $500

Acelga (atado por 8kg) $5.000

Cebolla seca (bolsa 20 KG) $8.000

Lechuga repollada (cajón x 18kg) $12.000

Papa blanca (bolsa 22kg) $11.000

Tomate redondo (cajón x 18 KG) $43.000

Zanahoria (bolsa x 10 KG) $8.000

Zapallo Calabaza (bolsa x 17 KG) $7.000

Frutas

Banana ecuador (caja x20 Kg) $48.000

Kiwi (caja x 10kg) $75.000

Mandarina (cajón x 18kg) $37.000

Manzana verde (cajón x 19kg) $20.000

Manzana roja (cajón x19kg) $17.000

Naranja (cajón x 20kg) $20.000

Pera (cajón x 19kg) $20.000

Sandía (x kg) $ 1.000

Varios

Huevos (x 6 maples) $34.000

Azúcar (x10 kg) $7.500

Harina (x 25kg) $16.000

Estos son solo algunos productos de la lista, pero desde la organización informaron que para ver el resto pueden ingresar al sitio web del Mercado.