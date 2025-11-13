ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Mercado de Sabores en Neuquén: los precios en frutas y verduras que no podés dejar pasar este fin de semana

Desde $500 a $5.000 y más, mirá las ofertas que podes encontrar en la feria neuquina que reunirá productos locales, patio de comidas, espectáculos y actividades gratuitas para toda la familia, este 15 y 16 de noviembre.

Redacción

Por Redacción

Mercados de sabores en Neuquén.

El Mercado de Sabores vuelve a reunir a productores y emprendedores de todo el Alto Valle. Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el Mercado Concentrador de Neuquén se llena de frutas, verduras y productos artesanales con precios que van desde los $500 hasta los $5.000 y más. Mirá las ofertas que no te podes perder.

Este fin de semana el Mercado Concentrador abrirá sus puertas de 12 a 20 horas para llevar a cabo la segunda edición de la feria más rica de la región. El evento será de entrada libre y gratuita debido a que el objetivo es promociona y celebrar la producción regional.

Durante el sábado y el domingo, los visitantes podrán recorrer el mercado para comprar frutas y verduras al por mayor y menor a un excelente precio. Además también podrán disfrutar de la feria de elaboradores de alimentos, los food trucks, espectáculos, sorteos, charlas y demás actividades que se brindarán.

Los precios en frutas y verduras que no podés dejar pasar en el Mercado de Sabores

Desde el Mercado Concentrador de Neuquén compartieron una lista de precios de referencia de frutas, verduras y productos varios que se pueden llegar a encontrar en la feria. Los valores parten desde los $500 y se elevan dependiendo la cantidad o variedad.

Verduras y hortalizas:

  • Rúcula (por atado) $500
  • Acelga (atado por 8kg) $5.000
  • Cebolla seca (bolsa 20 KG) $8.000
  • Lechuga repollada (cajón x 18kg) $12.000
  • Papa blanca (bolsa 22kg) $11.000
  • Tomate redondo (cajón x 18 KG) $43.000
  • Zanahoria (bolsa x 10 KG) $8.000
  • Zapallo Calabaza (bolsa x 17 KG) $7.000

Frutas

  • Banana ecuador (caja x20 Kg) $48.000
  • Kiwi (caja x 10kg) $75.000
  • Mandarina (cajón x 18kg) $37.000
  • Manzana verde (cajón x 19kg) $20.000
  • Manzana roja (cajón x19kg) $17.000
  • Naranja (cajón x 20kg) $20.000
  • Pera (cajón x 19kg) $20.000
  • Sandía (x kg) $ 1.000

Varios

  • Huevos (x 6 maples) $34.000
  • Azúcar (x10 kg) $7.500
  • Harina (x 25kg) $16.000

Estos son solo algunos productos de la lista, pero desde la organización informaron que para ver el resto pueden ingresar al sitio web del Mercado.


Temas

Mercado Concentrador

Mercado de Sabores

Neuquén

