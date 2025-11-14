Mapa | Cómo llegar al Mercado de Sabores: la super feria empieza este fin de semana en Neuquén

Finalmente este fin de semana llega el tan esperado Mercado de Sabores a Neuquén, la feria que vuelve a reunir a productores y emprendedores de todo el Alto Valle. El evento será de entrada libre y gratuita, y por si tenes pensador asistir, te contamos cómo llegar.

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, el Mercado Concentrador de Neuquén se llena de frutas, verduras y productos artesanales con precios que van desde los $500 hasta los $5.000 y más. El evento abrirá sus puertas de 12 a 20 horas.

Durante el sábado y el domingo, los visitantes podrán recorrer el mercado para comprar frutas y verduras al por mayor y menor a un excelente precio. Además también podrán disfrutar de la feria de elaboradores de alimentos, los food trucks, espectáculos, sorteos, charlas y demás actividades que se brindarán.

Mercado de Sabores. Foto: Ceci Maletti.

Cómo llegar al Mercado de Sabores desde Parque Central y Centenario

La ruta en auto desde el centro de Neuquén hasta el Mercado Concentrador de Neuquén es de 9,1 km y toma aproximadamente 13 minutos. El camino principal es por la Av. Raúl Ricardo Alfonsín.

Cabe destacar que el Mercado Concentrador donde se realiza la feria se encuentra en el kilómetro 5 de la Ruta 7.

Por otra parte desde el centro de Centenario al Mercado Concentrador, el viaje en auto es de aproximadamente 8,9 km y el tiempo estimado es de 13 minutos. El camino consiste en tomar la Autopista Neuquén – Centenario/Ruta Provincial 7 (RP7).