Nieve para pocos en Bariloche: el ente a cargo evaluará la restricción de acceso a los residentes en el Cerro Catedral

Ante la gran cantidad de reclamos de barilochenses titulares de pases de esquí por la reciente restricción en el uso del cerro Catedral, el presidente del Ente Autárquico Municipal del Cerro Catedral (Eamcec), Héctor Leguizamón Pondal, convocó al directorio para este viernes al mediodía a fin de evaluar los planteos. A su vez, los residentes esquiadores anunciaron que se concentrarán este sábado, a las 9, en el acceso de la telesilla Séxtuple en la base del cerro.

Sucede que en octubre del año pasado, el entonces directorio del Eamcec dispuso ampliar el horario en el acceso a todos los medios de elevación para los barilochenses titulares de pase de esquí. De acuerdo a esa resolución, los residentes podían ascender, a partir de las 9, en el medio Séxtuple Express y, desde las 11, por cualquiera de los medios habilitados.

La medida no cayó bien a la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia (Capsa) que presentó un recurso, solicitando mantener las restricciones que rigieron durante años y que habilitaba el acceso a los residentes recién a partir de las 11 cada mañana, cuando el resto podía subir desde las 9. El intendente Walter Cortés hizo lugar al pedido de la empresa.

«Recibimos reclamos este lunes y martes y decidimos convocar a una reunión del directorio para abordar el tema. De todos modos, no somos un tribunal de consumo sino un ente regulador de la concesión«, indicó Leguizamón Pondal a RÍO NEGRO. Dijo que la función del ente es el cumplimiento de «las pautas del contrato de concesión. Una resolución puede ser recurrida, como ocurrió en abril por parte de Capsa, y el intendente les dio la razón».

«Pero si los usuarios firmaron un contrato bajo determinadas condiciones, ¿se pueden cambiar esas condiciones como sucedió en este caso?», preguntó este diario.

«Si alguien se sintió defraudado por un contrato de adhesión, de voluntad de partes, porque siente que algunas pautas no fueron cumplidas y sufrió un desmedro económico, debe reclamar en un tribunal de consumo. Éste no es el ámbito. De todos modos, hemos recibido los reclamos. No los hemos rechazado», respondió Leguizamón Pondal.

Matías fue uno de los tantos barilochenses que tomó conocimiento de la nueva disposición el lunes por la mañana cuando le impidieron subir al cerro a través de la silla Sextuple. «Cóndor que era por donde nos decían que debíamos subir estaba cerrada. Abrió tarde. Encima había gendarmes por si alguien quería hacer valer su derecho«, relató el muchacho.

Dijo que concurrió a la oficina de administración de Capsa, pero no le brindaron información y lo derivaron a la oficina de atención al cliente. «Allí tampoco sabían de las modificaciones, me trataron de mala manera y me mandaron al Eamcec que solo recibía los reclamos«, dijo.

Insistió en que «la ampliación del horario es algo que se nos dio el año pasado. Un día, a Cortés se le ocurrió hacer modificaciones para que los residentes tengamos que volver a Cóndor, una silla vieja para dos personasen la que hay que hacer dos o tres tramos para llegar arriba. No se entiende por qué cambian un contrato que ya se estipuló y se pagó«.

Ulises fue otro de los damnificados. Participa de un curso de Asociación Argentina de Instructores de Ski y Snowboard (Aadidess) y sus clases comienzan a las 9. «En ese momento, las pistas están más duras y es mejor para trabajar la técnica», argumentó y acotó: «Además, es muy común que el residente vaya temprano al cerro, en mi caso por el curso o porque después hay que trabajar o hay obligaciones con los hijos. Y lo cierto es que según contrato que firmamos, podíamos esquiar desde las 9«, señaló.

El concejal Leandro Costa Brutten, representante del Eamcec, anunció que presentará un amparo colectivo por la modificación de los términos y condiciones del pase residente del cerro Catedral y avanzará también en la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia. Desistió de hacer la presentación ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (Omiduc) argumetando que depende del intendente en el organigrama.

Un ente de control municipal

Leguizamón Pondal insistió en que preside un directorio compuesto por siete integrantes en el Eamcec, razón por la cual convocó a una reunión para este viernes.

«Estamos abocados al tema de seguridad. La silla Cóndor, por ejemplo, este lunes no estaba habilitada porque estábamos haciendo pruebas de carga y se estaba llevando a cabo el PIDA (Plan de Intervención de Desencadenamiento de Avalancha). También es importante controlar los delitos por eso pedí una reunión con el ministro de Seguridad para pedir más presencial policial», enumeró Leguizamón Pondal.

De todos modos, algunos usuarios que dejaron asentado su reclamo dijeron no tener muchas expectativas con la resolución del ente ya que «es municipal y depende directamente del intendente de Bariloche, el mismo que dictó la resolución que nos perjudica«.